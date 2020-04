Notas Mundo Alemanha deve evitar retomada muito rápida, diz Merkel

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

Citada como exemplo no combate à pandemia de coronavírus, a Alemanha pode colocar seus esforços a perder se retirar muito rápido as restrições à circulação, disse nesta quinta (23) a premiê do país, Angela Merkel. Nesta semana, o país permitiu que lojas com até 800 metros quadrados voltassem a funcionar.

