Tecnologia Alerta para quem tem celular Android: 11 aplicativos estão roubando seus dados

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Os pesquisadores comentam que o vírus infectou mais de 620 mil dispositivos. Foto: Reprodução Os pesquisadores comentam que o vírus infectou mais de 620 mil dispositivos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A segurança dos nossos celulares é uma questão séria. Apesar dos aplicativos populares serem seguros, ainda há aplicativos maliciosos equipados com malwares que podem passar despercebidos em decorrência do aperfeiçoamento de técnicas de malfeitores.

A Kaspersky, empresa de segurança digital, percebeu um trojan, chamado Fleckpe em 11 aplicativos na Google Play Store. Os pesquisadores comentam que ele infectou mais de 620 mil dispositivos desde que foi detectado em 2022.

Ele atuava inscrevendo usuários em serviços premium, sem eles saberem. Vestidos como soluções, desinstale-os imediatamente do seu dispositivo eletrônico caso estes estejam baixados.

Por mais que eles já tenham sido removidos da Google Play Store, há ainda o risco deles continuarem atuando. Logo, caso você se lembre de já ter baixado, verifique novamente se ele está presente no seu celular.

Os aplicativos são

– Beauty Camera Plus;

– Night Mode Camera Pro;

– Beauty Photo Camera;

– Fingertip Graffiti;

– GIF Camera Editor;

– Impressionism Pro Camera;

– Photo Effect Editor;

– Beauty Slimming Photo Editor;

– Microclip Video Editor;

– HD 4K Wallpaper;

– Photo Camera Editor.

Nesse ponto, é perceptível algo: vários aplicativos de edição. Ou seja, como já dito, é preciso estar atento com as soluções que você encontra na internet. Por mais que elas possam até entregar o esperado, elas ainda podem atuar ilegitimamente, no fundo do seu celular.

Explicando o seu funcionamento, o malware carregava uma biblioteca nativa que acompanhava um dropper (outro tipo de trojan) que executava uma carga útil do aplicativo que transmitia informações do dispositivo para o servidor de comando do agente da ameça. Através da carga útil, é possível entrar em contato com o servidor de comando para enviar informações sobre o dispositivo.

Ademais, os aplicativos também solicitavam o acesso ao conteúdo de notificação para conseguir capturar códigos de confirmação para possibilitar a inscrição em assinaturas pagas.

Por fim, aqueles que fazem os malwares, projetam para passar despercebidos pelos sistemas de segurança – e os usuários nem percebem até os efeitos os afetarem. Então, pesquise sempre e tenha muito cuidado ao baixar algum aplicativo.

