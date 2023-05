Tecnologia Galaxy Watch 6 é homologado no Brasil pela Anatel

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

A Samsung deve anunciar a nova série Galaxy Watch 6 no dia 27 de julho. Foto: Reprodução A Samsung deve anunciar a nova série Galaxy Watch 6 no dia 27 de julho. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Galaxy Watch 6, próximo smartwatch da Samsung, foi homologado na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O pedido de certificação do dispositivo veio da Samsung da Amazônia, subsidiária da fabricante no Brasil. O modelo aprovado pela Anatel é Galaxy Watch 6 de 44 mm.

De acordo com o documento de conformidade técnica, a próximo smarwatch da Samsung será fabricado em Campinas e Manaus – além de vender modelos que serão fabricados em unidades fabris do Vietnã e Coreia do Sul. A Samsung deve anunciar a nova série Galaxy Watch 6 no dia 27 de julho, junto dos dobráveis Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5.

Além do código do modelo (SM-R940), a prova de que o dispositivo certificado é o Galaxy Watch 6 está no texto do documento de conformidade técnica. Na parte de comentários técnicos adicionais, a solicitante (Samsung da Amazônia) informa que o produto é um smartwatch. O código de modelo também foi divulgado pelo site SamMobile, especializado na cobertura de produtos da Samsung.

Os primeiros vazamentos e rumores do Galaxy Watch 6 afirmam que a versão de 44 mm terá bateria de 425 mAh (mesma configuração esperada para o Galaxy Watch 6 Classic de 44 mm). O seu antecessor, o Galaxy Watch 5, tem bateria de 410 mAh. O atual modelo da Samsung pode ser usado, segundo a fabricante, por 40 horas antes de ficar totalmente descarregado.

Outras informações divulgadas sobre o Galaxy Watch 6 envolvem o tamanho da sua tela. De acordo com o leaker Ice Universe, um dos principais “vazador” do segmento tech, a Samsung conseguiu aumentar o tamanho de “tela útil”. Assim, a versão de 44 mm terá um visor de 1,47 polegadas, 0,7” a mais que o Watch 5. Logo, podemos esperar bordas mais finas no modelo.

Na parte de treinos, a atualização visa tornar os relógios Galaxy aliados importantes nos exercícios. Para isso, ela trará uma nova zona personalizada com ferramentas, como análise em tempo real, diversos níveis de intensidade segundo os objetivos do usuário e a possibilidade de traçar metas.

Na parte de processador, o Galaxy Watch 6 usará o Exynos W980, chip ainda não anunciado pela Samsung. Uma fonte do SamMobile informou que o novo processador tem um desempenho 10% superior ao Exynos W920, usado no Galaxy Watch 4 e Watch 5.

