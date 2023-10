Rio Grande do Sul Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta vermelho para tempestades no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

A vigência do alerta é das 22h desta terça até às 8h da manhã desta quarta-feira. Foto: Divulgação/INMET A vigência do alerta é das 22h desta terça até às 8h da manhã desta quarta-feira. (Foto: Divulgação/INMET) Foto: Divulgação/INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na tarde desta terça-feira (3), alerta vermelho, com grande perigo para tempestades em diversas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A vigência do alerta é das 22h desta terça até às 8h da manhã desta quarta-feira (4). Conforme o INMET, as áreas em alerta são as regiões Noroeste Rio-grandense, Centro Ocidental Rio-grandense, Metropolitana de Porto Alegre, Nordeste Rio-grandense, Centro Oriental Rio-grandense, Serra, Sudoeste Rio-grandense e Oeste Catarinense.

A recomendação do INMET é para desligar aparelhos elétricos e procurar abrigo em situações de grande perigo.

“Chuva superior a 60mm/h ou maior que 100mm/dia, ventos superiores a 100km/h e queda de granizo. Grande risco de dano em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtorno no transporte rodoviário”, diz o comunicado.

O Instituto já havia emitido dois alertas laranja, válidos das 15h desta terça até as 10h da próxima quinta-feira (5).

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu para o risco de “chuva pontualmente forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e vento forte”.

Em situações de dúvidas ou emergências, a Defesa Civil pode ser contatada pelo número 199, enquanto o Corpo de Bombeiros está disponível para atendimento via 193, e em caso de enxurrada, ou similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos.

Porto Alegre

A Defesa Civil Municipal de Porto Alegre já havia emitido um alerta preventivo diante da possibilidade de temporais isolados e chuvas com volumes superiores a 60 milímetros, bem como a ameaça de granizo e rajadas de vento de intensidade moderada a forte, de 50 quilômetros por hora. O evento meteorológico é previsto para ocorrer durante a quarta.

As informações são da Sala de Situação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que monitora as condições climáticas. A Copae (Comissão Permanente de Atuação em Emergência), composta por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.

2023-10-03