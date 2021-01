Celebridades Alexandre Correa volta para casa após duas semanas internado

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Ana Hickmann celebrou melhora do marido, que foi levado para hospital após crises de convulsão em 25 de dezembro Foto: Reprodução/Instagram Ana Hickmann celebrou melhora do marido, que foi levado para hospital após crises de convulsão em 25 de dezembro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann usou as redes sociais para celebrar a volta do marido, Alexandre Correa, para casa após ele ter passado cerca de duas semanas internado. “Meu Urso tá de volta !!! Voltou pra casa !!!”, vibrou ela ao compartilhar uma série de fotos deles juntos.

Alexandre, que está tratando um câncer no pescoço, comunicou no dia 27 de dezembro que havia sido internado após passar mal no dia 25.

“Passei muito mal em casa dia 25, tive uns sete episódios de uma espécie de convulsão. Existem algumas causas, mas enfim. Estou sob os cuidados, me sentindo bem melhor, mas sem previsão de alta. Já era avisado que esse final de tratamento era cruel e confesso que estou acreditando. Mas vou ficar bem”, afirmou ele na ocasião.

Na última quinta-feira (07), Alexandre e Ana chegaram a postar juntos no hospital, com o texto: “Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido. Ter me rebelado, ter me debatido. Ter me machucado, ter sobrevivido”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades