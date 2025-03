Política “Alexandre de Moraes é criminoso”, afirma o pastor Silas Malafaia, idealizador do ato em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

"Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana", disse o pastor (E) Foto: Reprodução/YouTube Silas Malafaia Pastor (E) é responsável por idealizar ato que ocorre na orla de Copacabana neste domingo (16) em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro. (Foto: Reprodução/YouTube Silas Malafaia) Foto: Reprodução/YouTube Silas Malafaia

O pastor Silas Malafaia, idealizador do ato que ocorre na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (16) em defesa da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), é “criminoso”.

“Nós estamos falando em anistia, mas você precisa entender por que essas pessoas estão presas. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana, então eu vou fazer uma declaração e vou provar a minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso”, afirmou.

2025-03-16