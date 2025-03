Porto Alegre Medidores da qualidade do ar começam a funcionar em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de março de 2025

Seis estações repassam informações em tempo real Foto: Alexandro Sanchez/Smamus Seis estações repassam informações em tempo real. (Foto: Alexandro Sanchez/Smamus) Foto: Alexandro Sanchez/Smamus

Nesta segunda-feira (17), será apresentado o sistema de monitoramento da qualidade do ar que passa a funcionar em Porto Alegre, composto por seis estações (cinco fixas e uma móvel) que repassam informações em tempo real para uma plataforma de acesso público.

A apresentação será às 14h na sede da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) e contará com a presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário Germano Bremm.

O ponto de encontro será no auditório da Smamus, onde a empresa contratada fará uma breve apresentação das funcionalidades do site. Após, haverá visita à estação móvel, localizada no estacionamento da Smamus. Ali também terá um protótipo da estação fixa para imagens. O período de testes do sistema encerrou-se nesta sexta-feira (14).

