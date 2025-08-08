Brasil Alexandre de Moraes nega pedido e veta visita de Gustavo Gayer a Jair Bolsonaro

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Na decisão, Moraes alegou que Gayer é alvo de uma apuração que tem conexão com investigações em aberto contra Bolsonaro, que está impedido de se comunicar com outros investigados. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou um pedido do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso em casa por descumprimento de decisões judiciais.

Na decisão, Moraes alegou que Gayer é alvo de uma apuração que tem conexão com investigações em aberto contra Bolsonaro, que está impedido de se comunicar com outros investigados.

Este foi o primeiro pedido de visita rejeitado por Moraes desde que o ministro determinou a prisão domiciliar do ex-presidente na última segunda-feira (4).

“Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Bolsonaro pela decisão de 17/7/2025, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais, ou inquéritos conexos, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na PET 12.042/DF”, afirmou o ministro do STF.

Gayer afirmou ao STF que a visita teria caráter “estritamente institucional e humanitário, sendo motivada pela relevância do papel público exercido pelo ex-chefe de Estado e de governo e atual presidente de honra do PL, além da condição excepcional de saúde a que está submetido”.

O deputado também afirmou que estava disposto a cumprir todas as restrições impostas para visitar Bolsonaro, como não registrar o encontro e publicar nas redes sociais.

Dia dos Pais

O ex-presidente pediu, por meio de seus advogados, autorização para que familiares de sua esposa, Michelle Bolsonaro, possam comparecer no próximo domingo (10) à casa de Bolsonaro, em razão da comemoração do Dia dos Pais.

Na lista, além de parentes de Michelle, estão Martha Seillier e a filha dela com o vereador Carlos Bolsonaro. Martha foi Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) na gestão do ex-presidente.

Em decisões recentes, o ministro Alexandre de Moraes já afirmou que a visita de familiares ao ex-presidente, como filhos, noras, netos e cunhados, não precisam de autorização previa do Supremo.

Bolsonaro recebe visita de Tarcísio em prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu uma visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-PB), na própria casa em Brasília, onde está detido em prisão domiciliar.

Tarcísio chegou ao condomínio de Bolsonaro num carro preto por volta das 14h25 e não falou com a imprensa. Ele permaneceu na casa do ex-presidente por cerca de uma hora. De lá, seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).

Ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio é aliado do ex-presidente, e entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para encontrá-lo alegando que há motivos “político-institucionais” e questões “humanitárias” que justificam a visita.

Além de Tarcísio, devem ser recebidos pelo ex-presidente nos próximos dias a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), e o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS). Celina, inclusive, solicitou ao STF a remarcação da sua visita a partir de domingo (10).

Bolsonaro também pode receber visitas dos filhos, cunhadas e netos.

