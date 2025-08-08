Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Vizinha mostra rotina no condomínio em que Bolsonaro cumpre pena: “uma aventura voltar para casa”

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde a segunda-feira, após violar as medidas cautelares. (Foto: Reprodução)

Uma moradora do condomínio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reside e cumpre prisão domiciliar desde a segunda-feira, 4, após violar as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mostrou como é a rotina dos vizinhos do ex-chefe do Executivo em Brasília. “Uma aventura voltar para casa”, diz a moradora em vídeo publicado nas redes sociais.

Desde segunda, os moradores convivem com a presença da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) no local, além de jornalistas e manifestantes. Na última semana, ao menos dois “buzinaços” foram registrados próximos do local em protesto à prisão. Outros manifestantes gritam em coro “Fora, Bolsonaro” em frente do condomínio.

Outra reclamação dos moradores é o trânsito na entrada do condomínio, já que a rua é frequentemente obstruída, principalmente nos momentos em que Bolsonaro recebe visitas de autoridades como o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O condomínio Solar de Brasília emitiu uma nota nesta quarta-feira, 6, esclarecendo que apoia a liberdade de expressão e está atuando para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores. Ainda segundo o comunicado, os policiais no local estão atuando “no intuito de desenvolver à proteção da sociedade, incluindo os próprios manifestantes e, não, somente, o condomínio”.

‘Podia levar para a papuda’

Mensagens do grupo de WhatsApp do condomínio obtidas pelo jornal O Tempo mostram os moradores reclamando dos transtornos envolvendo a prisão domiciliar de Bolsonaro. Nas mensagens, há relatos de pessoas que não conseguiam chegar em suas residências mesmo após as 23h.

“Podia levar de uma vez para a Papuda. Ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá logo sossego pra gente e pra mais 200 milhões”, escreveu um dos moradores às 23h41. “Se armarem acampamento ferrou, ninguém entra mais”, disse outro.

A direção do Solar de Brasília se manifestou sobre a possibilidade de retirada de Jair Bolsonaro do condomínio.

“Quanto ao veiculado interesse de ‘expulsão’ de morador, trata-se de uma condição inexistente e atípica, pois não é de conhecimento e, tampouco, se apoia na legalidade”, diz a nota.

A direção ainda recomendou que “qualquer manifestação pública relacionada ao condomínio seja feita com bom-senso, respeito e zelo à privacidade dos demais”.

“Em contrário do que foi propagado pelas redes sociais, a entrada e saída dos moradores vem ocorrendo de forma ordeira e pacífica, apesar do agrupamento de manifestantes e jornalistas presentes, nesses dois últimos dias, na área externa ao perímetro condominial”, afirmou o condomínio. Com informações do Estadão.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Alexandre de Moraes nega pedido e veta visita de Gustavo Gayer a Jair Bolsonaro
“País não pode ficar refém da família Bolsonaro”, diz Gleisi Hoffmann
https://www.osul.com.br/vizinha-mostra-rotina-no-condominio-em-que-bolsonaro-cumpre-pena-uma-aventura-voltar-para-casa/ Vizinha mostra rotina no condomínio em que Bolsonaro cumpre pena: “uma aventura voltar para casa” 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

Brasil Deputado federal que pode ser punido diz que sentou na cadeira de assessor da Mesa, e não na cadeira de presidente da Câmara

Brasil Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa

Brasil Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares

Brasil Pesquisa Datafolha diz que percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros