Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil “País não pode ficar refém da família Bolsonaro”, diz Gleisi Hoffmann

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Gleisi disse que a família Bolsonaro tenta desestabilizar o País. "Eles estão querendo trazer instabilidade. Vamos vencer essa tentativa de golpe novamente", disse. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nesta sexta-feira, 8, a obstrução da oposição no Congresso, que durou mais de 30 horas. O objetivo da manifestação era pressionar a votação de medidas que poderiam beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso nesta segunda-feira, 4, após violar restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“O País não pode ficar refém da família Bolsonaro nem dos ataques que eles estão fazendo, muito menos da conspiração com o governo norte-americano”, disse Gleisi durante participação no Fórum Jota: Agenda Econômica.

Entre as medidas reivindicadas pelos parlamentares da oposição, estão a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o fim do foro privilegiado. Os aliados de Bolsonaro defendem que o avanço desses temas seria uma forma de “pacificar” o País.

No entanto, até o momento, nem o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizaram a intenção de pautar o “pacote da paz”, como é chamado pelos opositores.

Gleisi também criticou o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando nos Estados Unidos, onde afirma atuar com autoridades estrangeiras para impor sanções na tentativa de interferir no julgamento do STF em que seu pai é réu por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

“Uma vergonha o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, um traidor da pátria. Para mim, esse menino já deveria ter sido cassado da Câmara dos Deputados”, afirmou.

Gleisi disse que a família Bolsonaro tenta desestabilizar o País. “Eles estão querendo trazer instabilidade. Vamos vencer essa tentativa de golpe novamente”, disse.

O governo dos Estados Unidos aplicou a produtos nacionais tarifa de 50%, como forma de pressionar o Brasil, por meio de coerção econômica.

Alexandre de Moraes, condutor do processo contra Bolsonaro no STF, foi alvo de sanções norte-americanas via Lei Magnitsky. Os EUA também aplicaram restrições a outros sete ministros do STF, cassando os vistos americanos dos magistrados.

Trump pode influenciar eleições?

Questionada se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode influenciar as eleições de 2026, a ministra de Relações Institucionais enfatizou que o republicano já “avisou e ameaçou” que pretende interferir no pleito brasileiro.

“Eles estão claramente querendo interferi na política brasileira, isso nós não podemos permitir. Chega, já aconteceu isso em uma vez no golpe de 1964 e não pode acontecer de novo”, ressaltou Hoffmann. Com informações dos portais Estadão e Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Vizinha mostra rotina no condomínio em que Bolsonaro cumpre pena: “uma aventura voltar para casa”
Líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados entra com representação contra Camila Jara por suposta agressão ao colega Nikolas Ferreira
https://www.osul.com.br/pais-nao-pode-ficar-refem-da-familia-bolsonaro-diz-gleisi-hoffmann/ “País não pode ficar refém da família Bolsonaro”, diz Gleisi Hoffmann 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

Brasil Deputado federal que pode ser punido diz que sentou na cadeira de assessor da Mesa, e não na cadeira de presidente da Câmara

Brasil Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa

Brasil Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares

Brasil Pesquisa Datafolha diz que percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros