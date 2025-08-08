Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados entra com representação contra Camila Jara por suposta agressão ao colega Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Jara, por sua vez, nega a agressão. (Foto: Divulgação/ Câmara dos Deputados)

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) apresentou à Corregedoria da Câmara uma representação por quebra de decoro com pedido de suspensão cautelar do mandato de Camila Jara (PT-MS). O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) acusa a petista de agressão em um empurra-empurra que ocorreu durante a obstrução física que a oposição fazia no plenário da casa. Ela nega ter agredido o colega.

O anúncio da representação foi feito nas redes sociais. O líder do PL disse que “a agressão covarde contra o deputado Nikolas Ferreira não ficará impune” e justificou dizendo que “violência não é argumento. Imunidade parlamentar não é salvo-conduto pra agressão”.

Jara, por sua vez, nega a agressão. A deputada do PT alega que tem 1,60 metro de altura, pesa 49 quilos e está em tratamento contra um câncer e afirmou que apenas reagiu ao aperto da multidão — segundo ela, como qualquer mulher reagiria ao ser pressionada por um homem num ambiente de confusão.

Em maio deste ano, a parlamentar anunciou o diagnóstico de um câncer na tireoide e precisou passar por duas cirurgias para a retirada total do tumor. Ela, que está em tratamento até o final deste ano, repudiou o que classificou como uma “campanha de perseguição” nas redes sociais.

A parlamentar também declarou que não se deixará intimidar pelo “ódio dos que desrespeitam a democracia” e que seguirá atuando com base no diálogo.

Empurra-empurra e acusação de Nikolas

Na quarta-feira, com a chegada do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), seguranças e parlamentares iniciaram o processo de retirada dos manifestantes que ocupavam a mesa da presidência. Foi nesse contexto de empurra-empurra que aconteceu a queda de Nikolas Ferreira.

Nas redes sociais, o deputado afirmou ter sido agredido por Camila Jara. Em uma publicação, escreveu que “a esquerda age assim: te agride quando ninguém está vendo” e sugeriu que foi alvo de um golpe intencional. Vídeos do momento mostram, no entanto, um ambiente tumultuado, com grande movimentação de pessoas ao redor da cadeira da presidência.

A confusão entre Nikolas e Camila ocorreu após mais de 30 horas de obstrução por parte da oposição. Ao longo do dia, parlamentares bolsonaristas ocuparam a mesa da presidência da Câmara para pressionar pela inclusão imediata do projeto que amplia a anistia a manifestantes envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O grupo se recusava a liberar os trabalhos até que a proposta fosse pautada.

A ocupação impediu a votação de outras matérias, como o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, considerado prioritário por deputados. Com informações do portal O Globo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

“País não pode ficar refém da família Bolsonaro”, diz Gleisi Hoffmann
Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou “violentamente sobre as partes íntimas” de Nikolas Ferreira
https://www.osul.com.br/lider-do-partido-de-bolsonaro-na-camara-dos-deputados-entra-com-representacao-contra-camila-jara-por-suposta-agressao-ao-colega-nikolas-ferreira/ Líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados entra com representação contra Camila Jara por suposta agressão ao colega Nikolas Ferreira 2025-08-08
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Hospital de Santa Rosa apresenta equipamentos adquiridos com repasses do Judiciário
Política Datafolha: percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros
Brasil Fraude do INSS: governo reembolsou 98,5% dos aposentados que aderiram ao acordo
Notícias Governadores de direita planejam encontros para unificar grupo com críticas ao Supremo e governo
Brasil Voo da Azul realiza pouso de emergência em Brasília após ameaça de bomba
Brasil Mudanças em regras de uso da poupança devem dobrar recursos para financiar casa própria
Política Impeachment de ministros do Supremo não é questão meramente numérica, diz o presidente do Senado
Política Mudança no foro privilegiado não beneficiaria Bolsonaro, avaliam juristas
Grêmio Braithwaite retorna aos treinos e minimiza preocupação no Grêmio
Política Presidente da Câmara decide indicar afastamento de deputados por motim
Pode te interessar

Brasil Deputado federal que pode ser punido diz que sentou na cadeira de assessor da Mesa, e não na cadeira de presidente da Câmara

Brasil Presidente da Câmara dos Deputados defende punição “pedagógica” a deputados que ocuparam plenário da Casa

Brasil Motim no Congresso: Lula defende perda de mandato de parlamentares

Brasil Pesquisa Datafolha diz que percentual de petistas e bolsonaristas cresce e soma 76% dos brasileiros