Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Nascimento do poeta gaúcho completará 120 anos em julho de 2026. (Foto: Acervo CCMQ)

Em celebração aos 119 anos de nascimento de Mario Quintana (1906-1994), a Casa de Cultura batizada com o nome do poeta gaúcho realiza em Porto Alegre neste sábado (9) uma aula aberta ao público sobre vida e obra do autor. A atividade é gratuita e sob condução do escritor e professor Altair Martins, das 14h às 17h, no icônico prédio da Rua da Praia nº 736 (Centro Histórico). Inscrições em ccmq.com.br.

Com uma abordagem crítica e sensível, o ministrante propõe uma leitura aprofundada do extenso universo literário de Quintana, revelando camadas menos exploradas e os múltiplos discursos presentes em sua escrita. Altair é autor de livros como “A parede no Escuro” (vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura), “Enquanto Água” e “Os Donos do Inverno”.

Atua também como professor universitário e pesquisador nas áreas de escrita criativa, criação literária e literatura brasileira. Sua experiência entre o fazer e a docência se reflete na condução da atividade, oferecendo ao público uma oportunidade de diálogo imersivo sobre o assunto.

Programação comemorativa

Além de valorizar a memória e a atualidade de sua obra, a proposta marca a contagem regressiva para os 120 anos de nascimento de Mario Quintana, a serem celebrados em 30 de julho de 2026 pela instituição localizada no edifício em que o poeta morou nos tempos de Hotel Majestic.

Dentre as iniciativas já em curso em homenagem a Mario Quintana está a instalação educativa “Uma Carta Muito Séria”, criada pelo Núcleo Educativo da CCMQ. A ação, encerrada no domingo (3), convidou o público a deixar mensagens de afeto ao escritor, reconhecendo a poesia nos pequenos gestos e nas miudezas do cotidiano.

Outro destaque é a “Ocupação Literária”, projeto realizado em parceria com o Instituto Estadual do Livro (IEL) e a Biblioteca Pública do Estado (BPE), proporcionando um espaço de criação e diálogo a escritoras e escritores.

Os nove selecionados para a edição deste ano — Alec Pairet, Daniela Ferreira, Fernanda Peixoto, Frederico Linardi, Leila Teixeira, Luciana Brandão, Sara França, Stela Rates e Taiasmin Ohnmacht — ocupam espaços coletivos na CCMQ entre julho e dezembro, desenvolvendo propostas autorais e participando de formações, encontros e outras atividades.

A instituição disponibiliza ao público, ainda, uma raridade: a edição original da revista “Cadernos do Extremo Sul”, que reúne poemas de Mario Quintana sob o título de “Inéditos e Esparsos”. Na época, o poeta já publicava amplamente, em livros como “A Rua dos Cataventos” (1940), “Canções” (1946), “Sapato Florido” (1948), “O Aprendiz de Feiticeiro” (1950) e “Espelho Mágico” (1951), e também na revista “Província de São Pedro”.

“O valor dessa publicação está, sobretudo, no fato de muitos poemas virem acompanhados da data em que foram escritos, algo raro em sua obra”, ressalta o site da Casa de Cultura Mario Quintana. “Isso permite vislumbrar o processo criativo de Quintana, que transitava livremente entre prosa e poesia, sem se prender a formas rígidas, como fez ao longo de toda sua trajetória.”

(Marcello Campos)

