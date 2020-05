Política Alexandre Ramagem diz ter “apreço” da família Bolsonaro, mas nega “intimidade”

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Chefe da Abin, Alexandre Ramagem (foto) prestou depoimento em inquérito que apura se Bolsonaro tentou interferir na PF Foto: Secom/Presidência da República O delegado teve sua posse suspensa por liminar concedida pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. (Foto: Secom/Presidência da República) Foto: Secom/Presidência da República

O diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Alexandre Ramagem, afirmou nesta segunda-feira (11) em depoimento que tem o “apreço” da família do presidente Jair Bolsonaro, mas negou ter “intimidade”.

Ramagem prestou depoimento à PF (Polícia Federal) em Brasília no inquérito autorizado pelo ministro Celso de Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal) para investigar suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na PF.

O inquérito foi aberto a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), após o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciar a demissão do cargo alegando que houve interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal.

Alexandre Ramagem chegou a ser nomeado novo diretor-geral da PF no lugar de Maurício Valeixo, demitido do cargo por Bolsonaro. Mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, barrou a nomeação por entender que houve desvio de finalidade.

“[Ramagem disse] que o depoente [Ramagem] tem ciência de que goza da consideração, respeito e apreço da família do presidente Bolsonaro pelos trabalhos realizados e pela confiança do presidente da República no trabalho do depoente, mas não possui intimidade pessoal com seus entes familiares”, afirmou Ramagem no depoimento.

“[Ramagem também disse] que no entender do depoente, o motivo da sua desqualificação, portanto, foi o fato deste não integrar o núcleo restrito de delegados de Polícia Federal próximos ao então ministro Sergio Moro, uma vez que, diante dos fatos ora relatados, não haveria um impedimento objetivo que pudesse conduzir à rejeição de seu nome”, acrescentou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política