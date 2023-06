Rio Grande do Sul Alexandre Saltz toma posse como procurador-geral de Justiça do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Promotor chefiará o Ministério Público gaúcho até 2025. (Foto: Gustavo Mansur/Secom-RS)

Em cerimônia realizada em Porto Alegre nesta terça-feira (6), o promotor Alexandre Saltz tomou posse como titular da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) do Rio Grande do Sul até 2025. Ele obtivera o primeiro lugar na eleição interna entre os colegas para definição da lista tríplice submetida ao governador – que corroborou a escolha para a chefia do Ministério Público estadual.

Foram 403 votos, contra 321 para Júlio César de Melo e 199 para Maurício Trevisan, em pleito realizado na segunda quinzena de maio. Apenas três dos 698 votantes não manifestaram sua preferência, o que indica uma abstenção de apenas 0,42%.

Natural de Uruguaiana (Fronteira-Oeste) e promotor de Justiça há 33 anos, Saltz é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), onde atua como professor-palestrante.

Em seu currículo também constam as credenciais de promotor-assessor, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), secretário-geral e subprocurador-geral de Justiça substituto para Assuntos Institucionais.

Saltz já atuou nas comarcas de Santiago, Uruguaiana e Porto Alegre, bem como nas Promotorias de Justiça da Fazenda Pública e do Meio Ambiente. Em 2014, recebeu a Medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Discurso

Ao discursar na cerimônia, realizada na sede do Ministério Público gaúcho, Alexandre Saltz definiu a ocasião como “o dia mais importante de sua vida” e o principal desafio de sua carreira. Também afirmou conhecer profundamente a instituição e suas rotinas e prometeu uma gestão pautada no diálogo interno, empatia e enfrentar limitações.

“As mudanças sociais do pós-pandemia exigem alteração de postura da instituição, demandando grande capacidade de adaptação, muita flexibilidade e boa dose de resiliência”, ressaltou. “É preciso ser contemporâneo mas sem deixar de planejar o futuro, aprendendo com o passado.”

Por fim, ele elogiou seu antecessor (Marcelo Lemos Dornelles) e garantiu que a sociedade gaúcha pode esperar do MP “uma instituição próxima e comprometida com o avanço na busca de soluções adequadas às necessidades cotidianas, com o dever inadiável de intensificar os esforços em prol dos vulneráveis”. A íntegra da manifestação pode ser conferida no site mprs.mp.br.

Equipe

Na mesma solenidade tomaram posse os quatro subprocuradores-gerais de Justiça para o próximo biênio. São eles:

– Josiane Superti Brasil Camejo (Assuntos Jurídicos).

– Heriberto Roos Maciel (Assuntos Administrativos).

– Luciano Vaccaro (Assuntos Institucionais).

– João Cláudio Pizzato Sidou (Gestão Estratégica).

Na lista também constam a chefe de Gabinete do PGJ, Raquel Isotton, o secretário-geral do MP-RS, Gilmar Possa Maroneze, e a coordenadora da Secretaria dos Órgãos Colegiados, Juliana Bossardi.

(Marcello Campos)

