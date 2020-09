Bem-Estar Alimentos do bem: descubra o que é saudável para os dentes

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Muita gente não sabe, mas a saúde da nossa boca também passa pela nossa alimentação. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muita gente não sabe, mas a saúde da boca também passa pela nossa alimentação. Combinada com uma boa higiene bucal, os bons hábitos alimentares são capazes de manter dentes e gengivas mais fortes e saudáveis por muito mais tempo. Confira, abaixo, cinco alimentos ótimos para sua saúde física e bucal.

1- Fibras

Alimentos ricos em fibras, como cereais (aveia e granola), e frutas, como ameixa, mamão, figo, pêssego e abacaxi, fazem uma limpeza nos dentes, evitando a formação de placa bacteriana.

2- Pepino

O refrescante pepino ajuda na produção de saliva, auxiliando na manutenção da limpeza dos dentes e evitando o mau hálito.

3- Castanha-do-pará

Além de deliciosa, a castanha-do-pará cria uma proteção que reduz a capacidade das bactérias se infiltrarem nos dentes.

4- Água

A água faz bem para a pele, o corpo e para a saúde bucal. Ela ajuda na produção de saliva, mantém a boca limpa e ainda evita o mau hálito. Já bebeu sua água hoje?

5- Vitamina D

A principal função dessa vitamina é a absorção do cálcio nos dentes e ossos, deixando-os ainda mais fortes. Salmão, sardinha e atum são alguns exemplos de alimentos ricos em vitamina D.

Como o açúcar age nos dentes?

Os açúcares, em geral, como a frutose, glicose e a sacarose, funcionam como um acelerador para o crescimento de bactérias que vivem no universo bucal. Elas convivem em total harmonia, mas quando ingerimos o nutriente em excesso, evoluem rapidamente em número e estágio, podendo agredir os tecidos bucais. “Quando crescem, formam colônias que chamamos de placa, que quando entram em contato prolongado com os dentes, ocasionam cáries e no momento em que alcançam a gengiva causam inflamação e até perda óssea localizada (gengivites e periodontites)”, explica Thalita. Elas também podem acumular na língua e gerar o mau hálito. Desagradável, né?

Cáries, manchas e outros problemas

O grande risco em exagerar no açúcar é a cárie. Segundo o Hospital Israelita A. Einstein, ela é muito comum e gera aproximadamente 2 milhões de casos por ano só no Brasil. E além desse micro-organismo, existem outros problemas que são reflexos do consumo de doces. As manchas que refrigerantes, cafés, vinhos, sucos, chás e molhos deixam nos dentes. A odontologista lembra que são reversíveis se você não demorar horas para fazer a higiene bucal. “Uma escova macia e uma pasta de dente com flúor e com boa abrasividade são ótimos para remoção dessas manchinhas”.

Existe também a acidez desses alimentos bem camuflada em suas composições. “Esses ácidos diminuem o PH da boca como um todo, deixam o dente mais “mole”, favorecendo a dissolução de minerais dos nossos dentes, ou seja, a estrutura dentária vai se ‘desmanchando’ microscopicamente e a longo prazo”, alerta. Com isso, os dentes podem ficar mais lisos e sensíveis devido a perda do esmalte dentário. Por outro lado, a situação tem grandes chances de ser revertida com a escovação. “É imprescindível esperar no mínimo 30 minutos após a ingestão de qualquer alimento para escovar os dentes”. Isso evita sensibilidade no seu sorriso e a perda da estrutura.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar