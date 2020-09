Bem-Estar Exercícios de ginástica facial que valem por uma plástica: aprenda a fazer

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

Com o passar dos anos, nossa pele começa a sofrer com o efeito do tempo. (Foto: Reprodução)

Com o passar dos anos, nossa pele começa a sofrer com o efeito do tempo. Ela vai ficando mais flácida e rugas podem surgir, o que mexe muito com a autoestima, principalmente das mulheres. Algumas acabam recorrendo às plásticas ou botox para amenizar o envelhecimento, mas existem alguns exercícios de ginástica facial que, além de ajudar a manter o rosto firme, também são ótimos para a saúde.

Os exercícios de ginástica facial fazem bem para a pele pois fortalecem a musculatura, prevenindo os temidos sinais do tempo. O melhor de tudo é que eles são gratuitos e podem ser feitos em casa. Assim, você não precisa nem pensar em procedimentos estéticos para manter a cútis sempre bonita.

Confira a seguir como fazer exercícios de ginástica facial.

Antes de começar

Antes de qualquer coisa, é importante higienizar corretamente suas mãos pois, como estarão em contato direto com o rosto, precisam estar sempre limpas. Além disso, a musculatura da face deve estar bem relaxada, portanto, o ideal é dar leves batidinhas com as pontas dos dedos antes de fazer os exercícios de ginástica facial.

Assim como todos os cuidados com o corpo, o que vai mostrar resultado é a prática, então nada de preguiça! Dez minutos por dia são suficientes para notar as diferenças e os exercícios faciais precisam ser diários. Repita cada um deles cerca de 10 a 20 vezes. Se estiver com dificuldade, use um espelho para te auxiliar.

Passo a passo

Agora que sua pele já está preparada para receber os exercícios de ginástica facial, você pode começar a praticá-los imediatamente. Saiba como!

1. Enquanto sorri, pressione os cantos da boca fazendo movimentos circulares e empurrando os músculos para cima.

2. Depois, pressione e circule, da mesma forma, o canto das bochechas, fazendo movimentos circulares e empurrando a região para cima.

3. Para finalizar, pressione e circule a região das têmporas.

Os movimentos circulares relaxam o local, evitando e retirando nódulos de tensão que deixam a face com aspecto cansado e envelhecido. Para garantir aquele “ar de saudável” na pele, repita-os todos os dias antes ou depois da sua rotina de skincare. Sucesso garantido!

