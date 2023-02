Olimpíada Prêmio Brasil Olímpico: Alison dos Santos e Rebeca Andrade são os melhores de 2022

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Campeão mundial nos 400 metros com barreira e a campeã mundial de ginástica foram os grandes vencedores da premiação dada pelo COB aos principais atletas do País Foto: COB/Divulgação Campeão mundial nos 400 metros com barreira e a campeã mundial de ginástica foram os grandes vencedores da premiação dada pelo COB aos principais atletas do País. (Foto: COB/Divulgação) Foto: COB/Divulgação

Alison do Santos e Rebeca Andrade foram escolhidos na noite desta quinta-feira (2) como os melhores atletas do ano de 2022. O campeão mundial nos 400 metros com barreira e a campeã mundial de ginástica foram os grandes vencedores do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), premiação dada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) aos principais atletas do País.

Além de melhor atleta no feminino – disputava com a skatista Rayssa Leal e com a nadadora Ana Marcela Cunha – , Rebeca Andrade também recebeu o troféu de melhor ginasta da temporada e o troféu Inspire, dedicado ao atleta mais inspirador do ano.

“É um orgulho representar a ginástica e o Brasil lá fora”, disse a ginasta ao receber o principal prêmio da noite. “Posso ter sido escolhida hoje, mas todos os atletas são os melhores do ano”, acrescentou.

Alison dos Santos venceu a disputa de Melhor Atleta que travou com Isaquias Queiroz, da canoagem, e Filipe Toledo, do surfe. “Falando sobre representatividade: trazer esse resultados para o Brasil, servir de inspiração, trombar com alguém na rua que diz que viu você na TV, que aprendeu com você… Competir não é sacrifício, é algo que a gente faz com muito gosto”, afirmou o atleta.

A 23ª edição do PBO foi realizada na Cidade das Artes, na zona oeste do Rio. Apesar de o auditório estar lotado de atletas, treinadores e convidados, quase metade dos agraciados não puderam comparecer para receber o prêmio. Isso porque a maioria está em disputas fora do País. Entre os ausentes estavam Rayssa Leal, do skate, Richarlison, do futebol, e Filipe Toledo, do surfe.

Primeira brasileira a conquistar um Mundial de ginástica artística, em 2003, Daiane dos Santos recebeu o troféu Adhemar Ferreira da Silva. A premiação é entregue pelo COB a atletas e ex-atletas que se destacaram pela ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

O Prêmio Brasil Olímpico também prestou homenagens a grandes atletas que morreram no último ano, como Pelé, Roberto Dinamite, Eder Jofre e Isabel Salgado, entre outros.

