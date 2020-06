Celebridades Alok e Romana Novais explicam polêmica de uso do auxílio emergencial na família

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O auxílio é um benefício de R$ 600 dado pelo governo para famílias de baixa renda pela paralisação das empresas e comércios devido a pandemia do coronavírus Foto: Reprodução/Instagram O auxílio é um benefício de R$ 600 dado pelo governo para famílias de baixa renda pela paralisação das empresas e comércios devido a pandemia do coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alok e Romana Novais se pronunciaram nas redes sociais após polêmica envolvendo o auxílio emergencial. O auxílio é um benefício de R$ 600 dado pelo governo para famílias de baixa renda pela paralisação das empresas e comércios devido a pandemia do coronavírus, que levou os estados a decretarem o isolamento social.

Em vídeo publicado neste sábado (13), a médica filmou a tela do celular do irmão, Higor Novais, durante um momento de diversão no apartamento em São Paulo. A imagem, no entanto, chamou atenção da internet por mostrar o aplicativo por onde é possível solicitar o valor.

Após o assunto repercutir nas redes sociais, Alok e Romana Novais se pronunciaram no Instagram. Os pais de Ravi gravaram um vídeo esclarecendo o ocorrido. “Pessoal, a Romana acabou de me mostrar que ela fez um stories que mostrava o celular do irmão. Lá, tinha um aplicativo do ‘Auxílio Emergencial’. Isso começou a repercutir muito mal. Então, depois de toda essa repercussão, fomos perguntar para o irmão dela o que estava acontecendo. Porque a Romana postou na inocência, nem sabia o que era”, iniciou o DJ.

Alok e Romana Novais questionaram o integrante da família sobre o Auxílio Emergencial e confirmaram as suspeitas dos fãs. “Pela nossa indignação e surpresa, é verdade! Ele usou o Auxílio Emergencial mesmo. E nós ficamos muito surpresos porque ele não avisou a gente. A gente faz de tudo para ajudar a nossa família. Sempre! Eu faço de tudo, sustento a minha família e a Romana também”, lamentou o pai de Ravi, que agitou a internet em live.

Em conversa com o casal, o irmão de Romana Novais, Higor Novais, explicou que não queria envolver a família em suas questões financeiras. “Então, fomos perguntar a ele porque fez isso sem avisar a gente. Ele falou que está passando dificuldade. Ele é DJ e não está rolando eventos, o showbusiness fechou. Mas não queria pedir nada para a irmã, nem para mim e nem para ninguém. Ele quer se virar”, destacou Alok.

Alok e Romana Novais prestaram ajuda ao irmão da médica e devolveram o valor adquirido pelo Auxílio Emergencial. “Enfim, galera. Pegou muito mal, mas já cortamos tudo. Já pedi para ele devolver o dinheiro e é isso. Nós não controlamos as pessoas e, infelizmente, aconteceu. A partir de agora, isso não acontece mais. A gente tenta salvar o mundo, mas, às vezes, a gente não consegue”, afirmou o DJ e, na sequência, estudante de dermatologia ainda mostrou o comprovante da devolução do benefício: “Devolvido! E quem quiser saber como, eu vou deixar o link aqui”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades