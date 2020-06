Celebridades Grávida! Nathalia Dill espera primeiro filho com o músico Pedro Curvello

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Nathalia e Pedro estão juntos há pouco mais de dois anos e o noivado aconteceu antes de completar o primeiro ano de relação Foto: Divulgação/TV Globo Nathalia e Pedro estão juntos há pouco mais de dois anos e o noivado aconteceu antes de completar o primeiro ano de relação. (Foto: Divulgação/TV Globo) Foto: Divulgação/TV Globo

Nathalia Dill está grávida! Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, nesta segunda-feira (15), a atriz está à espera do primeiro filho do músico Pedro Curvello e a novidade foi anunciada para a família e amigos mais íntimos ao casal.

Nathalia e Pedro estão juntos há pouco mais de dois anos e o noivado aconteceu antes de completar o primeiro ano de relação. Muito reservada quando o assunto é sua vida pessoal, a carioca, de 34 anos, só anunciou publicamente cerca de cinco meses depois.

Assim como Bárbara Evans e mais famosos, o desejo pela festa de casamento precisou ser adiada devido a pandemia do novo coronavírus, mas os artistas assinaram os documentos de união estável. O bebê está previsto para nascer no início de 2021.

No dia dos namorados, Nathalia Dill compartilhou um vídeo para lá de fofo com Pedro Cuvello. Deitados e abraçados, a atriz aparece ganhando um beijo carinhoso do marido na testa. Na legenda, ela se declarou na data oficial dos casais apaixonados, celebrados no dia 12 de junho. “Esse amor que só cresce e se multiplica. Te amo, Pedro. Desejo que nesse dia, todos possam declarar o seu amor livremente, sem medo!”, escreveu.

