Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Resgate contou com helicóptero Águia e durou seis horas. Foto: Divulgação/Polícia Militar Resgate contou com helicóptero Águia e durou seis horas. (Foto: Divulgação/Polícia Militar) Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um alpinista morreu e outro ficou preso a uma altura de aproximadamente 200 metros após uma pedra deslizar do Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra de Santa Catarina, na manhã do último domingo (11).

Lucas Zorzi, de 39 anos, foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O rapaz que o acompanhava durante o rapel precisou ser resgatado e teve apenas ferimentos leves. Por ser uma região de difícil acesso, o resgate demorou seis horas e contou com a ajuda de policiais militares e do helicóptero Águia.

Ao chegar no local, um dos cinco socorristas que participaram da operação precisou descer do helicóptero com o auxílio de uma corda. A equipe resgatou Lucas, que chegou a ser encaminhado ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, mas já estava sem sinais vitais. Logo em seguida, a aeronave retornou e prestou socorro ao segundo alpinista.

Experiente na prática de esporte radicais, Lucas, que era diretor de uma empresa de equipamentos para indústria madeireira, foi campeão Brasileiro de Wingsuit Artístico em 2015, 2016 e 2017, além de ser recordista Sul e Latino Americano da modalidade. O empresário também atuou como instrutor do esporte que tem como um dos fundamentos o uso de macacão com asas para voos de alta performance.

Lucas também possuía experiência em escalada em rocha esportiva e alta montanha. Após a divulgação de sua morte, o clube de Wingsuit em que o alpinista atuava como instrutor lamentou o acidente. “E com grande pesar que comunicamos a toda comunidade a perda do nosso grande irmão Lucas, um amigo incrível, pai e marido dedicado, que na qualidade de atleta estava entre os melhores do esporte! Você sempre estará em nossas mentes e nossos corações. Descanse em paz nosso querido irmão”, diz nota publicada nas redes sociais.

