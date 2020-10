Brasil Uma pessoa morre após ser atingida por botijão de gás jogado de prédio em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

A rua foi interditada entre as ruas Miguel Lemos e Djalma Ulrich para o trabalho da perícia por volta das 16h50. Foto: Divulgação/PMERJ A rua foi interditada entre as ruas Miguel Lemos e Djalma Ulrich para o trabalho da perícia por volta das 16h50. (Foto: Divulgação/PMERJ) Foto: Divulgação/PMERJ

Policiais do 19º BPM (Batalhão de Polícia Militar) do Rio de Janeiro prenderam um homem que jogou um botijão de gás do apartamento de um prédio localizado na rua Aires Saldanha, em Copacabana, atingindo em cheio a cabeça de uma pessoa que passava pelo local, que morreu na hora. Segundo a corporação, os fatos estão sendo apurados.

O morador que jogou o botijão teria sido levado primeiro para a 13ª DP (Ipanema) e depois para a Delegacia de Homicídios da capital carioca. O homem teria problemas mentais. Além do botijão, também teria jogado parte de um fogão pela janela.

A região é movimentada, com bares próximos, edifícios residenciais com moradores locais e apartamentos para aluguel de temporada, por ser próximo da praia, mas apesar do movimento a situação foi inusitada, não seria local onde tragédias tenham sido registradas recentemente.

O homem que arremessou o botijão, segundo o jornal O Globo, aparenta ter 50 anos e não tem antecedentes criminais. Sua irmã teria testemunhado o crime e relatou que, durante o surto, ele teria arremessado outros objetos pela janela.

A vítima seria um morador de rua conhecido na região, apelidado de “Tronco”.

Susto em Jacarepaguá

Um homem foi resgatado dentro de um rio por policiais do 18º BPM na rua Cândido Benício, em Jacarepaguá, também no Rio de Janeiro.

Militares estavam fazendo uma ação de prevenção na região, quando viram o veículo colidir e, posteriormente, cair no rio. Apesar do susto, o acidentado passa bem.

Sargento da PM morre no Rio em ataque a viatura da corporação

O sargento da Polícia Militar Cirio Damasceno Santos, 51 anos, morreu nesta segunda-feira (12) com um tiro na cabeça quando a viatura em que estava foi atacada por criminosos na avenida Brasil, altura de Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro.

O policial ingressou na corporação em 2000 e trabalhava no 14º Batalhão da Polícia Militar. Também foi atingido Ismael Nascimento, que passava na hora do tiroteio. Ele foi levado para o mesmo hospital em estado grave.

A avenida Brasil é a principal ligação da região central da cidade com as zonas norte e oeste, cortando diversas comunidades, em seus 58 quilômetros de extensão. O militar chegou a ser levado às pressas para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, mas não resistiu ao ferimento.

Segundo a polícia, os criminosos são da comunidade do Muquiço, em Deodoro, onde o carro utilizado na ação foi apreendido. De acordo com a corporação, dois suspeitos foram presos, entre eles um adolescente de 14 anos que foi baleado e que estava com uma pistola e um radiotransmissor.

Em nota, a PM detalhou que no início da manhã, policiais do 14º BPM (em Bangu) iniciaram cerco a veículo que trafegava na pista sentido centro da Avenida Brasil. A equipe policial tentou interceptar o carro e seus ocupantes atiraram contra os policiais, que reagiram. Na ação, a viatura também capotou na via expressa. Os criminosos conseguiram fugir para a comunidade do Muquiço.

