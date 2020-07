Educação Alunos de colégios da Brigada Militar se destacam no Exame Nacional do Ensino Médio

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

As sete unidades do Colégio Tiradentes alcançaram excelentes médias no Enem Foto: BM/Divulgação As sete unidades do Colégio Tiradentes alcançaram excelentes médias no Enem. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Escolas estaduais vinculadas ao Departamento de Ensino da Brigada Militar com professores da Secretaria da Educação do RS, as sete unidades do Colégio Tiradentes alcançaram médias altas nas avaliações nacional e estadual do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) realizado em 2019.

Localizados em Porto Alegre, Ijuí, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e São Gabriel, os colégios empregam na rotina escolar os valores e a cultura militar na formação dos alunos. Considerando todas as escolas estaduais brasileiras – 19,5 mil participaram do Enem 2019 –, o Colégio Tiradentes Ijuí conquistou as melhores notas, ficando no primeiro lugar nacional na prova objetiva (sem a nota da redação).

Os demais Colégios Tiradentes também se destacaram nesta mesma comparação. O de Porto Alegre alcançou a quinta colocação; Passo Fundo, a sétima; Santa Maria, a 18ª; e Santo Ângelo, a 33ª.

Para o comandante do Colégio Tiradentes de Ijuí, major João Volmei Guerra Spagnol, “esses resultados não ocorrem por acaso, é necessário um bom projeto pedagógico e comprometimento de todos os profissionais envolvidos”. O oficial ainda destacou que “não basta ter ótimos professores, como é o caso dos Colégios Tiradentes, é preciso ter gestão qualificada, estrutura, empenho dos alunos e suporte familiar, com amplo envolvimento de todos”.

No Estado, na média da prova objetiva (sem a redação), a unidade de Ijuí conquistou o terceiro lugar – mas é o primeiro da rede estadual, pois o primeiro e o segundo lugares são ocupados por instituições federal e privada, respectivamente. Ainda nessa comparação no RS, o Colégio Tiradentes de Porto Alegre ficou em 12° lugar, e o de Passo Fundo, em 18°.

Ainda na prova objetiva (sem redação), entre mais de 1 mil escolas avaliadas, obtiveram excelentes notas o Colégio Tiradentes de Santa Maria, 56° lugar; o de Santo Ângelo, 88°; o de Pelotas, 124°; e o de São Gabriel, 168°.

Considerando a prova completa, com a redação e a parte objetiva, os sete Colégios Tiradentes se encontram entre as 15 escolas estaduais melhores classificadas no Enem 2019, com a seguinte posição na tabela geral: 1° lugar – CT Ijuí; 2° lugar – CT Porto Alegre; 3° – CT Santa Maria; 4° – CT Passo Fundo; 6° – CT Santo Ângelo; 7° – CT Pelotas; e 14° – CT São Gabriel.

