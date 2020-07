Bolsonaro afirmou que teve febre de 38 graus, mas que, na noite de segunda-feira (06), a temperatura começou a ceder. Ele também disse que sentiu mal-estar, cansaço e dores no corpo. O presidente revelou que, agora, está se sentindo “perfeitamente bem”.

O resultado do exame saiu por volta das 11h desta terça. O presidente cancelou as suas agendas previstas para a Bahia e Minas Gerais nesta semana. “Vou seguir o protocolo de isolamento”, declarou. O chefe do Executivo informou que, nos próximos dias, vai despachar por videoconferência do Palácio da Alvorada.

Ele também disse que fez uma radiografia e que o pulmão “estava limpo”. O presidente tem 65 anos e faz parte da faixa etária considerada por especialistas como grupo de risco.

“Estou bem, estou normal, em comparação a ontem [segunda], estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei”, declarou.

“A vida continua, e é necessário tomar cuidado com os mais idosos, mas não precisa entrar em pânico”, prosseguiu. O presidente também voltou a defender suas posições sobre a pandemia, como a flexibilização do isolamento social, e disse que críticas ao País devem ser repassadas a governadores e prefeitos.

“A política para o coronavírus é privativa dos governadores e dos prefeitos. Se ela vai bem ou mal, ela cabe a eles. Ao governo Bolsonaro, coube repassar recursos”, disse. “E nós dispendemos R$ 1 trilhão. Nenhum país do mundo conseguiu evitar óbitos. O mundo foi unânime em dizer que a intenção do isolamento era que a contaminação acontecesse em um tempo mais largo.”

O presidente revelou que está tomando cloroquina, remédio que vem defendendo para o tratamento da Covid-19. Não há comprovação científica da eficácia do medicamento para o tratamento da doença.

Bolsonaro se afastou dos repórteres no final da entrevista e tirou a máscara. “Para vocês virem minha cara, aí. Eu estou bem”, garantiu.

Nota oficial

“O resultado do teste de Covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, e disponibilizado na manhã de hoje [terça], apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada”, diz nota da Secretaria de Comunicação da Presidência divulgada no início da tarde desta terça.