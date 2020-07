Porto Alegre Coronavírus: Novas medidas da prefeitura entram em vigor em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Decreto prevê restrições como o fechamento de salões de beleza, academias além de proibição para estacionar na Área Azul, interdição de parques, como a Orla do Guaíba Foto: Maria Ana Krack/PMPA Decreto prevê restrições como o fechamento de salões de beleza, academias além de proibição para estacionar na Área Azul, interdição de parques, como a Orla do Guaíba. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Entraram em vigor nesta terça-feira (07) as novas medidas da Prefeitura de Porto Alegre para frear o avanço do coronavírus na Capital.

O Decreto 20.639 prevê restrições como o fechamento de salões de beleza, academias e Mercado Público, além de proibição para estacionar na Área Azul, interdição de parques, como a Orla do Guaíba. A partir de quinta-feira (09) serão bloqueados os vales-transporte dos trabalhadores de estabelecimentos que não estão autorizados a funcionar.

Na segunda-feira (06), o índice de isolamento social na Capital foi de 43,8% , de acordo com os dados da plataforma InLoco. O Desafio Porto Alegre, nova campanha do governo municipal para sensibilizar, conscientizar e engajar a população tem como meta chegar ao índice de 55% de isolamento social.

Para Marchezan, somente com a sensibilidade da população conseguiremos sair mais rapidamente desta situação. “Não gostaríamos de estar pedindo que as pessoas fiquem em casa, mas não temos outra forma de frear a disseminação do vírus que não seja com o controle de circulação. Pedimos a colaboração dos porto-alegrenses para que nos próximos 15 dias saiam somente para o estritamente necessário”, diz.

Confira as mudanças:

Mercado Público e Mercado Bom Fim

Determinado o fechamento, sendo permitido apenas o sistema de delivery (tele-entrega); fica permitido para os estabelecimentos do ramo de alimentação com acesso externo o funcionamento também pelo sistema pague e leve (take away). Fica permitido o funcionamento das lotéricas com acesso externo e um cliente para cada atendente.

Supermercados e hipermercados

Controle de acesso na entrada, lotação máxima de 50% do estabelecimento e do estacionamento, além de recomendação para que apenas uma pessoa por família acesse o estabelecimento.

Academias

Proibido funcionamento, inclusive em shoppings, condomínios e clubes sociais, salvo apenas para treinamento físico de atletas profissionais contratados.

Comércio e serviços

Somente estão autorizados a funcionar o comércio e os serviços considerados essenciais e os expressamente permitidos pelo art. 13 do decreto 20.625. Ficam fechados salões de beleza e barbearias, comércio e serviço de chips e aparelhos telefônicos e concessionárias de veículos.

Ferragens e comércio de materiais de construção

Podem abrir com equipes reduzidas e com restrição do número de clientes, na proporção de um cliente para cada atendente, sendo vedada a formação de filas, internas e externas, e a aglomeração de pessoas.

Missas e cultos

Atividade só pode acontecer por meio de captação audiovisual, com o ingresso no estabelecimento apenas da equipe técnica.

Parques e praças

Está vedado o acesso ao público nos parques Moacyr Scliar, Chico Mendes, Germânia, Gabriel Knijnik e Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia). O comércio de vendedores ambulantes em parques e praças também fica proibido.

Estacionamentos públicos

Estão fechados desde o último sábado os bolsões e estacionamentos públicos. Quem transpor os bloqueios será multado R$ 195,23 e terá cinco pontos acrescidos na Carteira Nacional de Habilitação.

Área Azul

Quem estacionar entre as 7h e 19h em uma das 5 mil vagas da Área Azul será multado em R$ 195,23, cinco pontos na CNH e remoção do veículo. As vagas em torno de hospitais continuarão em operação.

Vale-transporte

Os vales-transporte dos funcionários das atividades suspensas pelo decreto serão bloqueados a partir de quinta-feira (09). Os pagamentos em dinheiro serão aceitos em todos os horários, porém, se o fluxo de passageiros não diminuir, a prefeitura poderá suspender essa forma de pagamento.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre