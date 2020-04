Colunistas Alvo de campanhas, Globo mantém resultados muito bons

Por Flávio Ricco | 24 de abril de 2020

Camila em imagem de ‘Êta Mundo Bom!. (Foto: Divulgação/Globo)

A TV Globo, e isso desde que ela passou a existir, nunca dividiu tanto as opiniões como nos tempos atuais. E nada que vá além de uma consequência simples e natural.

Em função de tudo, principalmente do cenário político e das atitudes que são tomadas, também os brasileiros estão sendo levados, tristemente, a se separar em dois lados.

Por meio de incentivos, as manifestações em gritos ou faixas, como “Fora Globo” ou “GloboLixo” não mostram nada diferente. Assim como as invasões de links e criminosas agressões a repórteres e equipes de externas.

Porém, se considerarmos apenas os resultados, teremos a certeza que essa está longe de ser uma divisão parelha.

Hoje, muito mais do que vinha acontecendo, os registros de audiência comprovam que os índices da Globo estão disparados nas mais diferentes faixas. E que em todo fechamento de média diária, ela continua muito à frente que a soma de todas as outras TVs.

De duas, uma: ou a maior parte está mesmo com a Globo ou os que a criticam também são seus fiéis telespectadores. Os números não mentem.

TV Tudo

Em cima disso

Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, enviou um comunicado a todos falando das agressões às equipes de reportagens nas ruas.

Citou uns “valentões em SUVs que param, nos xingam e tentam intimidar”, como no episódio da fila de pessoas que tentavam corrigir o CPF. E o que fez a fila? Saiu em defesa do pessoal da Globo.

Segurança

No mesmo comunicado, Ali Kamel passou a certeza que as medidas de segurança serão intensificadas para que todos se sintam protegidos.

E que ninguém deve cair em provocação. Todos os agressores, nas ruas ou os que ameaçam em redes sociais, serão processados.

Tem jeito?

Esse assunto já foi abordado no #UOL Vê TV desta semana, mas merece um repique: por que nos filmes e séries no streaming o que é dito originalmente pelos personagens é traduzido ou dublado de forma diferente? Nunca uma coisa bate com a outra.

Será que tem jeito?

Está em pé

O sucesso do “BBB”, audiência e repercussão alcançada, mexeu com todo mundo.

A Record, inclusive.

A informação vem de alguém muito importante de lá: há o desejo de fazer da próxima, a melhor edição da “Fazenda”, partindo da seleção de participantes mais conhecidos e com personalidades bem diferentes.

Volta à graxa

Silvia Garcia, depois de várias TVs e dez anos de “Auto Esporte”, na Globo, voltou a se dedicar ao jornalismo automobilístico.

Por causa dele, deixou a TV Assembleia para ser apresentadora e repórter do Bufalos/Webmotors, transmitido em várias TVs, emissoras da Band e SBT.

Isso também

O mesmo cenário de dificuldades enfrentado pelas emissoras, obrigadas a fechar os seus estúdios, também é o das produtoras de conteúdos.

O reflexo disso preocupa as principais plataformas de streaming. A possibilidade de contar com novos títulos também será afetada.

Ordem de cima

No jornalismo da Record e SBT, por ordens expressas dos donos, e isso não é novidade, o noticiário produzido deve sempre se adequar ao que pensa o Palácio do Planalto, em Brasília.

Por causa disso, alguns registros bem desagradáveis. Dizem, por exemplo, que Adriana Araújo deixou a bancada chorando na terça-feira. E faltou no dia seguinte.

Prorrogado prazo

Os canais BandNews, BandSports, Arte 1 e Terraviva, todos do Grupo Band, assim como o Smithsonian Channel irão continuar com sinal aberto até 10 de maio.

Isso em todas as operadoras, independentemente do pacote contratado.

Ainda não

Ao contrário de outras emissoras, que já começam a se movimentar, não há ainda nenhum sinal de mudança na programação do Fox Sports.

O esquema de emergência montado para o período da pandemia ainda não tem data para ser encerrado.

Consentimento

A Conspiração Filmes, que está produzindo a série da Anitta para o Netflix, em sua segundo temporada, solicitou autorização ao Leo Dias para usar o nome “Furacão Anitta”, registrado em nome dele e título do livro que escreveu da cantora.

O desejo partiu do diretor Andrucha Waddington. Foi liberado.

Bonito gesto

Não são poucos os casos de animais abandonados em tempos de coronavírus. Daí a oportunidade para elogiar a atitude de Camila Queiroz e Klebber Toledo. Pouco tempo antes de entrar na quarentena, o casal adotou “mais duas cachorrinhas”. “Agora temos três cachorrinhas e uma gata”, diz Camila. Os atores estão na reprise de “Êta Mundo Bom!”, a partir do dia 27, no “Vale a Pena”.

Vinte anos

A Rede TV! vai exibir na noite desta sexta-feira, dentro da programação comemorativa de 20 anos, os game shows que marcaram época.

Espaço para o “Interligado”, apresentado por Fernanda Lima; “Interligado Games”, com Fabiana Saba; “O Último Passageiro”, de Mário Frias, e o “Estação Teen”, comandado pelos músicos da banda Restart.

C´est fini

A ESPN exibirá uma maratona de jogos do craque Cristiano Ronaldo, com as melhores partidas que ele fez nos tempos de Real Madrid pelo campeonato Espanhol. De 25 de abril a 1º de maio, o canal promoverá a “Semana Especial” com CR7. O atacante teve uma passagem estelar pelo Real Madrid e em apenas 9 temporadas se tornou o maior goleador da história do clube, conquistou 16 títulos e 4 Bolas de Ouro como melhor do mundo. As partidas serão exibidas às 18h na ESPN Brasil.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

