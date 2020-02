Política Alvo de operação da Polícia Federal, ex-ministro do Trabalho é exonerado da presidência da Fundação Nacional de Saúde

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

"Tomei a decisão individual de apresentar meu pedido de demissão", disse Ronaldo Nogueira Foto: Rede Pampa (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

O governo federal exonerou o ex-ministro do Trabalho e ex-deputado Ronaldo Nogueira da presidência da Funasa (Fundação Nacional de Saúde). A exoneração foi publicada na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Segundo a publicação, a demissão ocorreu a pedido de Nogueira. Filiado ao PTB e ministro do Trabalho no governo de Michel Temer, Nogueira foi alvo de busca e apreensão na Operação Gaveteiro, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada para investigar a suspeita de desvio de R$ 50 milhões no antigo Ministério do Trabalho. Ele nega qualquer irregularidade.

Nogueira assumiu a Funasa em fevereiro de 2019, após encerrar o mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Na Câmara, ele fazia parte da bancada evangélica. O ex-parlamentar tentou a reeleição em 2018, porém ficou entre os suplentes da sua coligação.

“Em virtude das notícias veiculadas na imprensa nacional nos últimos dias, com ilações sobre o meu nome, tomei a decisão individual de apresentar meu pedido de demissão do cargo de presidente da Funasa. Tomei a iniciativa deste gesto por entender ser o melhor a ser feito no momento. Desta forma, terei mais tempo para dedicar-me à minha defesa e para trazer à luz a verdade dos fatos, bem como, preservar as atividades e a integridade da Funasa, fundação esta que aprendi a admirar e a respeitar, pela importância do seu trabalho para o povo brasileiro”, afirmou Nogueira em nota.

