Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou de outro responsável Foto: Divulgação/Prefeitura de Alvorada As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou de outro responsável. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Alvorada) Foto: Divulgação/Prefeitura de Alvorada

A prefeitura de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, iniciou nesta terça-feira (26) a vacinação de crianças a partir de 3 anos contra o coronavírus.

A imunização ocorre no Centro de Vacinação, na rua Roberto de Souza Feijó, 147, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min e das 13h às 17h. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação dessas crianças com a CoronaVac segue recomendação do Ministério da Saúde.

Para a imunização pediátrica, é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos pais. Caso estejam acompanhadas de outro responsável, é preciso preencher um cadastro.

Os responsáveis devem apresentar o próprio documento de identificação com foto e documentação da criança, que deve ser RG ou certidão de nascimento, caderneta de vacinação e CPF ou Cartão do SUS.

