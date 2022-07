Acontece 2º Congresso Sul Empreendedor apresenta plano no Cisne Branco

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

O evento no Cisne Branco tem entrada franca Foto: Divulgação O evento no Cisne Branco tem entrada franca. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

No dia 3 de agosto, às 10h, a bordo do barco Cisne Branco, os representantes da Amicro (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Porto Alegre), a Femicro (Federação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual do Estado do RS) e a Comicro (Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) realizarão o lançamento comercial do 2º Congresso Sul Empreendedor.

O evento acontecerá chancelado pelo Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau (POACVB). A apresentação do projeto para o 2º Congresso Sul Empreendedor ficará por conta de Claudia Lacerda, presidente da Amicro.

O Congresso acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de novembro, com palestras de alguns dos mais importantes especialistas em gestão empresarial do Brasil.

O evento no Cisne Branco tem entrada franca, e os ingressos estão à disposição no link https://www.sympla.com.br/lancamento-comercial-do-ii-congresso-sul-empreendedor1649898 ou pelo WhatsApp (51) 999133318.

