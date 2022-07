Economia Você sabe o que é uma DeFi wallet?

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Com essa carteira, é possível negociar, solicitar empréstimos e ainda ter rentabilidade em suas criptomoedas

Atualmente, o mundo de criptomoedas cresce cada vez mais com seus investidores e o desenvolvimento da tecnologia. Caso você queira conhecer mais sobre este amplo universo em crescimento, não pode ignorar um recurso muito importante.

A defi wallet, de forma simplificada, se apresenta uma carteira descentralizada, que poderá estar disponível em uma corretora ou não. Somando a isso, a defi wallet carteiras DeFi está projetada para armazenar seus ativos criptográficos em segurança. Essas carteiras podem ser físicas (de hardware), embora sejam mais comumente carteiras de software, que podem ser baixadas como um aplicativo em seu celular ou tablet.

Além disso, sua rede blockchain permite estabelecer todas essas ações descritas, mas sem que tenha de passar por intermediários ou bancos, garantindo assim uma privacidade total. Com essa carteira é possível negociar, solicitar empréstimos de criptos e ainda ter rentabilidade em suas criptomoedas.

Certamente, existem corretoras de criptomoedas com defi wallet, que vão garantir as mais diversas vantagens no momento de investir em cripto. Por exemplo, negociar peer-to-peer, fazer staking de criptomoedas e ainda realizar transações livremente é uma das muitas vantagens que a carteira está entregando a todos seus usuários.

Outro ponto importante que deve ser ressaltado é que as carteiras DeFi não são custodiais, ou seja, você será a única pessoa que poderá acessar, pois a chave privada é somente sua para visualização. Assim sendo, nenhuma outra entidade centralizada pode visualizar ou gerenciar suas participações. Devido a isso, as carteiras DeFi são consideradas mais seguras do que outros tipos de carteira.

Em sua essência, as carteiras DeFi mantêm sua chave privada segura, ao invés de estar na posse de uma corretora. Se você perder sua chave privada e esgotar as opções de recuperação, é provável que os ativos vinculados a essa chave sejam irreversivelmente perdidos. Logo, terá de ter especial cuidado. Portanto, a chave privada funciona como prova de propriedade e permite que você gaste os fundos contidos na carteira.

Ainda assim, as chaves privadas podem assumir várias formas, embora tendam a ser códigos binários longos, códigos hexadecimais ou códigos QR. Talvez você não precise lidar com sua chave privada manualmente, pois a maioria das carteiras contém um código, o qual codifica sua chave privada como backup. Com toda certeza, esse conceito de Defi wallet acaba por ser um pouco mais complexo do que seria negociar em corretoras centralizadas, por exemplo.

As plataformas descentralizadas, disponibilizando grátis uma defi wallet para todos seus usuários, farão sempre parte do futuro. Desse modo, caso queira reduzir custos, ter total privacidade e ainda acesso a recursos como staking de criptomoedas e juros, a defi wallet é uma solução que não deverá ignorar.

