Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

O Amapá registrou um novo apagão total na noite de terça-feira (17), por volta das 20h30, atingindo as 13 das 16 cidades do estado que já estavam com fornecimento racionado por causa do blecaute ocorrido em 3 de novembro.

O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) confirmou que houve novo desligamento no Amapá e que está trabalhando para restabelecer a totalidade das cargas no estado o mais breve possível.

Moradores de bairros de Macapá relataram que o fornecimento começou a ser retomado por volta de 22h40min, mas apresentando oscilações e falhas. Após o apagão, apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores não tiveram interrupção.

Também em nota, a Eletronorte informou que ocorreu um desligamento da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, que está fornecendo parte do abastecimento ao Amapá, em decorrência de “um evento externo à usina, provavelmente no sistema de distribuição de energia elétrica”.

Completou que os técnicos restabeleceram a geração na usina e que o fornecimento começou a ser retomado pela CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) e ONS. Esclareceu também que não é proprietária da distribuição ou transmissão de energia para o Amapá.

O MME (Ministério de Minas e Energia) informou que o sistema elétrico apresentou instabilidade e as causas estão sendo investigadas.

A Linhas de Macapá Transmissora de Energia, concessionária responsável pela distribuição no estado informou, em nota, que não há problemas no transformador da subestação na capital que fornece o serviço e que o apagão “deve ser confirmado com as autoridades”.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade-AP) disse nas redes sociais que “estamos novamente com apagão total no Amapá”. “É urgente um esclarecimento das autoridades responsáveis sobre o que aconteceu neste momento.”

Apagão no Amapá

Os problemas no fornecimento de energia iniciaram no dia 3 de novembro, depois que um incêndio atingiu a principal subestação do Amapá. As causas ainda são investigadas. Treze das 16 cidades do estado ficaram completamente “no escuro” por quatro dias.

O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, chegou a anunciar que o restabelecimento total estava previsto para o último fim de semana, porém a Companhia de Eletricidade do Amapá planeja que o racionamento dure até 26 de novembro.

A concessionária LMTE responsável pela operação da subestação tinha até a quinta-feira (12) para dar uma “completa solução” para o problema, porém pediu prorrogação do prazo, que foi atendido pela Justiça Federal com data máxima até 25 de novembro.

No dia 7 de novembro, o serviço começou a ser retomado e atualmente a distribuição para 90% da população do estado é através de rodízio, de 3 e de 4 horas.

