Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

A Amazon promete bateria com duração estendida, na qual uma única carga por USB-C dura até 6 semanas. Foto: Divulgação A Amazon promete bateria com duração estendida, na qual uma única carga por USB-C dura até 6 semanas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Kindle 11ª geração foi lançado na última semana, com diversas novidades. A principal mudança, no entanto, é que o aparelho é totalmente compatível com as atualizações da Amazon para o e-reader, que completa dez anos desde sua chegada no Brasil.

O aparelho funciona com uma tecnologia chamada e-Ink, ou papel eletrônico, pois ela imita pontos impressos através do posicionamento dos pigmentos, dando um maior conforto visual na hora da leitura e sem emitir luz azul. Esse é um dos principais fatores para que a bateria dure semanas, o que aumenta a vida útil do dispositivo, dispensando a necessidade de troca.

O novo Kindle 11ª geração chegou ainda mais leve, com resolução de 300 ppi e 16GB de armazenamento, o dobro da capacidade do modelo anterior. A Amazon também promete bateria com duração estendida, na qual uma única carga por USB-C dura até 6 semanas.

Vale lembrar que a Amazon limitou em agosto o acesso à loja de e-books a modelos apenas a partir da 5ª geração. Na prática, a mudança significa que os usuários de Kindles antigos não podem pesquisar, comprar, emprestar ou navegar pelo site da empresa diretamente pelo dispositivo, mas por computador, celular ou tablet e enviar arquivos para o e-reader. A empresa também encerrou neste ano o suporte ao formato MOBI sob o argumento de que é muito antigo e incompatível com novos recursos.

Scribe

Kindle Scribe é o nome do novo modelo de Kindle que foi anunciado pela Amazon no final de setembro durante um evento especial para jornalistas. O aparelho chama a atenção por trazer uma canetinha stylus que permite ao usuário fazer anotações diretamente na tela. O leitor de e-books tem preço sugerido a partir de US$ 339 nos Estados Unidos, o que dá R$ 1.815 em conversão direta. As vendas no exterior começam “neste ano”. O preço e a disponibilidade no Brasil não foram divulgados, mas os indícios são de que o Scribe não será lançado por aqui.

O produto tem tudo para agradar estudantes universitários, profissionais que tomam muitas notas e qualquer pessoa fissurada para por escrever em cima dos livros. O novo Kindle tem tela de 10,2 polegadas com 300 pixels por polegada, considerada uma densidade elevada para um produto do tipo.

Executivos da empresa disseram que a sensação é de escrever diretamente numa folha de papel. Consumidores poderão escolher entre dois modelos de caneta: básica e premium. Ambas possibilitam fazer manuscritos com precisão e controlar a espessura dos traços. Somente a premium traz uma borracha e um botão físico de ação.

