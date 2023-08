Porto Alegre Ambulatório Trans de Porto Alegre completa quatro anos de atendimento

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2023

De setembro de 2022 a agosto deste ano, foram 10,8 mil atendimentos no Ambulatório Trans Centro Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS 10/01/2023. O Ambulatório Trans Centro, serviço da Secretaria Municipal de Sáude, localizado no Centro de Saúde Santa Marta, reuni usuários que participam de grupo organizado pela equipe multidisciplinar de saúde do local Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Ambulatório Trans Centro, voltado ao público transexual residente em Porto Alegre, completa quatro anos de atendimento nesta quinta-feira (31). Nesse período, mais de 1,8 mil pessoas passaram a ser atendidas no serviço.

Para marcar a data, haverá programação especial das 10h às 17h, com apresentação musical, roda de conversa, sarau, coleta de citopatológico para rastrear câncer de colo do útero, além de testes rápidos para diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis, orientações jurídicas e de trabalho.

Há um ano, o Ambulatório Trans funciona no Centro de Saúde Santa Marta, na rua Capitão Montanha, 27, 1° andar, Centro Histórico da Capital. Antes, estava no Centro de Saúde Modelo.

De setembro de 2022 a agosto deste ano, foram 10,8 mil atendimentos, entre consultas individuais, atividades coletivas, orientações nutricionais e procedimentos individualizados. Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o Ambulatório Trans disponibiliza atendimento integral para homens e mulheres transexuais e travestis – consultas, exames, hormonização, grupo de convivência, acolhimento e encaminhamentos.

A equipe é composta por médicas de família e comunidade, enfermeira, psicólogo, assistente social, técnico em enfermagem, recepcionista e residentes multiprofissionais das áreas de Saúde Coletiva e Saúde Mental/Saúde Mental Coletiva.

Também conta com estagiário de serviço social, estagiária de enfermagem e estagiárias de psicologia vinculadas ao Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Além disso, o serviço possui colaboração com projetos de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir dos quais são ofertados atendimentos em fonoaudiologia e em práticas integrativas e complementares em saúde.

Em abril de 2022, foi inaugurado o Ambulatório T Zona Sul, que funciona na Clínica da Família Álvaro Difini, bairro Restinga, e atende nas sextas-feiras, das 8h30 às 12h30.

