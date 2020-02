Leandro Mazzini Ameaças

Por Leandro Mazzini | 11 de fevereiro de 2020

A Polícia Federal arquivou o pedido de investigação de supostas ameaças a deputados e senadores que integram a CPI das Fake News. (Foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal arquivou o pedido de investigação de supostas ameaças a deputados e senadores que integram a CPI das Fake News. As denúncias, baseadas em informações do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), foram encaminhadas à PF em dezembro pelo presidente da comissão, senador Ângelo Coronel (PSD-BA). No ofício que chegou ontem à CPI, o delegado Ademir Cardoso Júnior diz que “não se faz possível extrair uma narrativa que aponte, concretamente, para ações que envolvam o cometimento de ato delitivo”.

Prints

A PF interpretou os “prints” de redes sociais de supostos integrantes de milícias digitais como “uma série de manifestações descontextualizadas”.

Campanha

Hoje, a CPI ouve Hans River do Rio Nascimento, ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacows, investigada por fraudes na campanha eleitoral de 2018.

Regulamentação

A Coluna apurou que foi a pedido da Superintendente de Regulação da ANTT, Ana Patrizia Gonçalves Lira Barreto, que a Buser e a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) participaram das reuniões que colheram sugestões para o grupo de trabalho técnico que estuda novas regras para a regulação do setor de transportes.

Agenda

Tudo registrado em agenda pública e oficial. Diferentemente do que vem sendo divulgado, o Diretor Nacional de Transportes Terrestres, Davi Ferreira Gomes Barreto, não participou dos encontros.

Parasitas

Mesmo após o pedido de desculpas do ministro da Economia, Paulo Guedes, servidores públicos – comparados a “parasitas” – discutem medidas judiciais cabíveis e vão protocolar representação na Comissão de Ética da Presidência da República em resposta à declaração.

Assédio

Entidades alegam que Guedes cometeu “assédio institucional” contra 11 milhões de servidores. No pedido de desculpas, ontem, o ministro afirmou que sua declaração foi tirada do contexto e “não queria jamais ofender pessoas simples que cumprem seus deveres”.

Bolsa

O Planalto atua para travar a tramitação da Medida Provisória, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em outubro, que concedeu o pagamento do 13º salário aos beneficiários do programa do Bolsa Família.

Quórum

Pelo texto (MP 898/19), o abono natalino só estava previsto para 2019. Senadores da comissão especial que analisam a medida, no entanto, querem que o extra seja pago todos os anos. Governistas não apareceram nas duas últimas reuniões do colegiado que foram canceladas por falta de quórum.

Ética

O número de processos analisados pela Comissão de Ética da Presidência cresceu em 2019 – primeiro ano do governo Bolsonaro. Segundo relatório do colegiado, foram 582 no ano passado, contra 394 processos em 2018 e 538 em 2017.

Petroleiros

A Federação Única dos Petroleiros enviará representantes a Brasília para conversar com lideranças de partidos, deputados e senadores. O objetivo é buscar interlocução com a direção da Petrobrás e do governo, visando à suspensão de demissões na FAFEN-PR, bem como das medidas que violam os fóruns de negociação previstos no Acordo Coletivo.

Ranking

Pesquisa da universidade americana da Pensilvânia classificou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada como primeiro no ranking de think tanks governamentais latino-americanos em 2019. O estudo identifica institutos de pesquisas com grau de excelência em avaliações de políticas públicas.

ESPLANADEIRA

# A jornalista Thaís Oyama lança hoje, no restaurante Carpe Diem, em Brasília, o livro Tormenta. A obra relata bastidores do primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro.

