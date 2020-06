Mundo América Latina supera as 70.000 mortes por coronavírus

O continente americano de mantém como o epicentro da crise sanitária do novo coronavírus

A pandemia de Covid-19 manteve nesta quarta-feira (10) seu firme avanço na América Latina, onde as mortes passaram de 70.000, enquanto a Europa avançou para a normalização, com a ideia de abrir suas fronteiras ao mundo desde julho.

O continente americano de mantém como o epicentro da crise sanitária do novo coronavírus e concentra quase metade dos 414.484 falecimentos ao redor do mundo e dos 7.336.671 contágios, segundo um balanço baseado em fontes oficiais.

Apesar do avanço sustentado no Brasil, o país mais afetado da América Latina pela Covid-19, a cidade de São Paulo reabriu o comércio nesta quarta-feira, como parte de um processo de retomada gradual das atividades.

O País registrou 1.274 novos óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 39.680, e soma 772.416 casos registrados, com um acréscimo de 32.913 desde a terça-feira. Com estes números, o Brasil tem mais da metade dos 71.104 falecimentos na região. É, ainda, o terceiro país em número de mortes, atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, e o segundo no total de casos, atrás apenas dos Estados Unidos.

