Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

A companhia, que entrou em recuperação judicial ainda em janeiro, diz ter recebido “carinho” dos clientes. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A companhia, que entrou em recuperação judicial ainda em janeiro, diz ter recebido “carinho” dos clientes. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um mês após a divulgação de um rombo bilionário em suas contas, a Americanas publicou neste sábado (11), um anúncio de página inteira em grandes jornais para comentar a crise financeira da empresa.

Na carta aberta, assinada pelo CEO interino, João Guerra, a companhia diz que, apesar da crise, “tudo segue – e seguirá – exatamente como está contratado”. “As lojas seguem abertas e com prateleiras cheias. As entregas, garantidas. Protegemos nosso maior aliado e amigo de toda hora: o cliente”, diz trecho do documento.

A companhia, que entrou em recuperação judicial ainda em janeiro, diz ter recebido “carinho” dos clientes como resposta à crise e exalta o número de seguidores conquistados após o anúncio do rombo. “Nas nossas redes sociais ganhamos mais de 100 mil novos seguidores. Só no Instagram, já somos mais de 13 milhões. Nossa nota no site Reclame Aqui continuou sendo destaque em nosso setor”, afirma a empresa.

Segundo a varejista, as lojas já estão acelerando os preparativos para a Páscoa, “um evento que é tão simbólico para os brasileiros e tão significativo” para a empresa. A data é comemorada em abril.

Guerra diz ainda que a Americanas lançou um projeto-piloto para pagamento semanal aos lojistas por vendas na plataforma. “Em outra frente, conseguimos a aprovação (…) de um financiamento DIP de R$ 1 bilhão feito pelos acionistas de referência, que pode chegar a R$ 2 bilhões, e que ajudará a companhia a manter o curso normal dos negócios, seu fluxo de caixa e reforçar sua liquidez”, diz o texto.

Nesta semana, a Americanas começou a notificar os shopping centers onde tem lojas físicas de que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não serão pagos por conta do efeito de suspensão de cobranças de dívidas autorizado pela Justiça do Rio de Janeiro.

