Ana Maria Braga diz que foi consolada pelo neto e desabafa: "Como é difícil aceitar uma partida precoce"

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Bento, neto de Ana Maria Braga, com o Louro José. (Foto: Reprodução)

Ana Maria Braga revelou que, após a morte de Tom Veiga, tem sido consolada por Bento, seu neto, de 8 anos. Em um post no Instagram, a apresentadora do “Mais Você” declarou que, apesar de ser uma criança, o menino soube lidar com a situação de forma madura.

“Meu neto Bento, me vendo triste, veio me consolar com uma maturidade… Ele disse: ‘Não fica triste porque é natural isso acontecer, é natural ir embora’. Mas a verdade é que vivemos ignorando nossa finitude. Como é difícil aceitar uma partida precoce, como foi a do Tom. Que Deus esteja conosco, com a família principalmente”, escreveu na legenda da sequência de fotos que publicou dos netos ao lado de Louro José.

Tom foi encontrado morto em sua casa, no Recreio do Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, durante a tarde do último domingo. Ele tinha 47 anos e deixou quatro filhos. Segundo o laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal do Rio, a causa da morte foi um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico.

Personagem superpopular da TV, Tom era companheiro de Ana Maria Braga na Rede Globo há pelo menos 20 anos. Antes disso, trabalhou com ela na Rede Record e, por muito tempo, manteve sua identidade escondida.

