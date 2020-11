Magazine Marília Gabriela se surpreende com mensagem de Julio Iglesias

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Julio Iglesias envia mensagem para Marília Gabriela. (Foto: Reprodução/Instagram)

Marília Gabriela se surpreendeu com um mensagem privada que recebeu em seu Instagram. O autor das palavras carinhosas é nada mais nada menos que Julio Iglesiais, um dos principais nomes latinos no mundo da música. O curioso é que, conforme conta a jornalista e apresentadora, o recado estava perdido em meio ao volume de mensagens que recebe no Instagram e só percebeu que estava lá agora.

“Como é bom receber mensagem tão surpreendente. Julio Iglesias, de quem exibi alguns trechos de entrevistas numa postagem aqui no Instagram no final de setembro, cometeu essa elegante gracinha que, desligada, só ontem encontrei fuçando nos ‘directs’ “, explicou Marília, que acrescentou:

“Além de extraordinário artista, ícone mundial, ele é um cavalheiro encantador, impressionante. Ah… Julio, yo también te quiero mucho. Qué alegria recibir tu mensaje. Gracias y un beso. Gabi”, concluiu ela, em espanhol, idioma do cantor.

Na mensagem, Julio diz que se deparou com as entrevistas que deu à Marília quando estava revisitando matérias feitas com ele ao redor do mundo:

“Neste tempo de solidão, eu estava olhando as entrevistas que fiz pelo mundo inteiro. A que eu fiz com você, no ano de 1998, é excepcional. Sua qualidade e forma que me entrvistou me emocionou muito. Será que estou ficando velho?”, questiona Julio Iglesias.

“Queria agradecer com toda a minha alma a sua generosidade e sua grande qualidade como jornalista. Sem dúvida alguma, você é uma campeã. Que bonita recordação. Te quiero mucho (‘te quero muito’, em tradução literal, do espanhol. Normalmente usada para exprimir o cariinho entre duas pessoas )”, diz a mensagem do artista .

