Comunicador Xicão Tofani, da TV Pampa, passa de estado grave para regular

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Comunicador da TV Pampa segue recebendo cuidados intensivos. (Foto: Divulgação)

Após quase um mês de internação em estado grave, o comunicador da TV Pampa, Xicão Tofani, teve o quadro clínico alterado para regular nesta quinta-feira(5). Xicão segue recebendo cuidados intensivos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde está internado desde o dia 9 de outubro, após complicações causadas pelo Covid-19.

O integrante do programa Atualidades Pampa começou a sinalizar uma evolução no estado de saúde desde o último sábado(31/10). Na batalha contra os efeitos do novo coronavírus, Xicão apresentou insuficiência renal, seguida de picos de febre e precisou de ventilação mecânica.

A notícia da mudança do estado clínico do comunicador, de grave para regular, foi recebida com muita alegria e otimismo pelos colegas da Rede Pampa e os milhares de telespectadores e admiradores de Xicão Tofani, um dos mais conhecidos e polêmicos comunicadores do Rio Grande do Sul.

