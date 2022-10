Futebol Anel de 18 quilates será dado ao “Craque da Libertadores”; veja indicados

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

A joia possui 28 gramas de ouro, 18 quilates e 128 pedras preciosas. (Foto: Divulgação)

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira (14), o anel que irá coroar o “Best Of The Tournament 2022” (Melhor da temporada 2022) desta edição de Libertadores e confirmou a lista de atletas que estão concorrendo ao prêmio. A joia possui 28 gramas de ouro, 18 quilates e 128 pedras preciosas.

A grande surpresa deste ano foi a ausência de Gabigol entre os indicados. Os cinco atletas que disputam o prêmio são Vítor Roque e David Terans, do Athletico-PR, e Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro, do Flamengo.

O prêmio será entregue ao vencedor logo depois da grande decisão, ainda no campo do Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

O centro do anel simula a taça da competição, que está envolvida por uma série de diamantes. Como mencionado, serão 128 pedras preciosas no anel, seis a mais que o da última edição da Copa Libertadores.

A votação para decidir quem vai ganhar o anel cravejado de diamantes é popular. Os torcedores podem participar por meio do site “fanbridgestone.com”.

Além de Marinho, quando atuava pelo Santos, outros dois jogadores venceram o anel e todos foram do Flamengo. Bruno Henrique faturou o prêmio em 2019 e Gabigol em 2021, mesmo tendo sido derrotado na decisão.

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam no dia 29 de outubro, às 17h (de Brasília). São esperados 20 mil torcedores em Guayaquil no dia da final, sendo 15 mil do rubro-negro carioca. A partida marca a quarta edição da final única da Libertadores.

Presença do VAR

A Conmebol divulgou uma notícia importante na última terça-feira. A partir de 2023, todas as fases da Copa Libertadores e da Sul-Americana terão presença do VAR.

Até este ano, o árbitro de vídeo só entrava em ação a partir das fases eliminatórias, das oitavas de final em diante. Agora, até mesmo as fases pré-eliminatórias contarão com o auxílio do VAR.

“A partir de 2023, Libertadores, Sul-Americana e Recopa contarão com o VAR em todas as fases da competição. Assim decidiu o Conselho da Confederação, reunido em Luque, ao comprovar que existem as condições técnicas e logísticas para aplicar esta medida e examinar as propostas das empresas fornecedoras que participaram da medida”, disse a Conmebol em nota.

“Desta forma, o sistema de revisão levará maior transparência a partir do início dos principais torneios de clubes do continente. Se trata de uma aspiração da Conmebol desde a implementação desta ferramenta tecnológica e de um pedido expresso de vários clubes que participam dos referidos torneios”, completou a entidade. As informações são do jornal O Globo e da Gazeta Esportiva.

