14 de outubro de 2022

Momento em que a bola toca no braço de Léo Pereira. (Foto: Reprodução/CBF)

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Wilson Luiz Seneme, respondeu ao ofício do Corinthians, que reclamou sobre o suposto pênalti contra o Flamengo no lance em que a bola bate na mão de Léo Pereira.

Em carta enviada ao clube, Seneme diz que a intervenção do VAR, que indicou toque na barriga do jogador do Flamengo, na verdade foi um “resvalo no corpo do defensor”, mas que isso não interferiu na decisão do juiz sobre a não marcação do pênalti.

Na explicação, a Comissão de Arbitragem detalha que o árbitro Bráulio Machado ouviu a orientação do auxiliar do VAR e, pelo que determina a regra da Fifa, toma a decisão correta ao não marcar o pênalti, pois houve desvio em Léo Pereira, não importa em que região do corpo, antes de a bola bater na mão.

Rodrigo D’Alonso Ferreira era o responsável pela arbitragem de vídeo, mas foi de Helton Nunes, assistente do VAR na partida, a informação para o árbitro de campo de que a bola bateu na barriga de Léo Pereira antes de bater na mão.

Na quinta-feira, o Corinthians emitiu nota oficial e cobrou posição da CBF, que tem recebido esse tipo de protesto com naturalidade e transparência e respondido a todas as cobranças. “Por isso, enviou à CBF um ofício na tarde desta quinta-feira (13) com a intenção de apontar as graves falhas, exigir profissionais capacitados e cobrar urgência na padronização de critérios”, apontou o clube.

“Após a divulgação do áudio da análise da cabine do VAR em lance de pênalti a favor do Corinthians, confirmou-se uma sequência de falas e decisões sem qualquer conexão com o que foi visto nas imagens. Em nenhum momento a bola bate na barriga do defensor do Flamengo – ela bate apenas no braço. A orientação passada pela cabine do VAR foi completamente equivocada e impediu qualquer revisão. Diante de tamanha disparidade entre o que as imagens apresentaram e o que ocorreu na sequência, o Corinthians entendeu ser necessário defender seus direitos e cobrar providências da Comissão de Arbitragem. Por isso, enviou à CBF um ofício na tarde desta quinta-feira (13) com a intenção de apontar as graves falhas, exigir profissionais capacitados e cobrar urgência na padronização de critérios. O documento reitera nosso inconformismo com a conduta da arbitragem e reforça nossa atuação e vigilância constantes, para que o resultado das finais seja definido dentro de campo. O clube não medirá esforços na defesa de seus legítimos interesses”, diz a nota.

O jogo da volta está marcado para acontecer na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. As informações são do jornal O Globo.

