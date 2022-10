Futebol CBF cria comissão para combater racismo e violência no futebol

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Torcedor do São Paulo é flagrado realizando gestos racistas para a torcida do Fluminense em partida no Morumbi. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para seguir com o objetivo de combater o racismo, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) fundou uma comissão para debater ações e medidas para coibir a violência no futebol. O grupo será formado representantes de clubes, federações, atletas, entre outros. A informação foi dada pelo site GE e confirmada pelo site Lance.

Ao todo, são 46 pessoas representando mais de 30 instituições. Além das citadas acima, a própria CBF, Ministério Público, Fifa e Conmebol estão inclusos nessa iniciativa da entidade máxima do futebol brasileiro. O ex-goleiro, Aranha, por exemplo é um dos membros. Ele já foi vítima de racismo durante um jogo no Brasileirão-2014.

Está marcada para o dia 1º de novembro, às 10h, a primeira reunião da comissão, que será feita por videoconferência e será comandada por Ricardo Leão, gerente de projetos da CBF. Todos os clubes de futebol masculino e feminino das principais divisões do país já foram avisados da criação do grupo e do início dos trabalhos.

A origem da criação dessa comissão foi no compromisso firmado entre a CBF e as federações no “Manifesto a favor da vida e do futebol brasileiro”, que teve seu lançamento em agosto, durante o “Seminário de Combate ao Racismo e à Violência no Futebol”, que reuniu dirigentes da Conmebol, da Fifa e da própria CBF.

Fontes ligadas à CBF confirmaram para a CNN, nesta quarta-feira (12), que medidas concretas já são estudadas por membros da comissão, com o intuito de combater o racismo nas partidas de futebol.

Uma das propostas idealizadas pelos cartolas é a perda de pontos dos times mandantes em campeonatos nacionais, no momento que os torcedores pratiquem atos preconceituosos. No entanto, a ideia ainda é embrionária.

Casos batem recorde

Um levantamento do Observatório Racial do Futebol, feito a pedido da CNN, mostra que o futebol brasileiro registrou um número recorde de casos de discriminação racial em 2022. Até o momento, mais de 70 casos foram denunciados entre jogadores brasileiros.

De acordo com Marcelo Carvalho, diretor executivo do observatório, medidas mais energéticas precisam ser tomadas pela CBF para coibir as práticas discriminatórias. Ele ainda destacou que de todas as denúncias registradas até outubro de 2022, apenas 15% aconteceram em competições sul-americanas. O restante foi registrado nas competições nacionais. As informações são do site Lance e da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol