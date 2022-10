Futebol Confira sites e aplicativos para acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 2022

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Copa do Mundo FIFA 2022 vai começar no dia 20 de novembro deste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Copa do Mundo FIFA 2022 vai começar só no dia 20 de novembro deste ano, mas as pessoas já querem saber como acompanhar os resultados dos jogos, placar das partidas e a tabela com a classificação das seleções. Vários sites e aplicativos que podem ajudar você a ficar por dentro dos principais acontecimentos do maior evento de futebol do planeta.

O site Canaltech fez uma lista com serviços que vão permitir acompanhar notícias sobre a Seleção Brasileira e demais equipes. Também foram separados programas de Android e iOS para ajudar a saber quanto terminou uma partida específica ou monitorar, em tempo real, o que está acontecendo nos gramados do Catar.

Será que a tabela do campeonato vai favorecer o Brasil ou os rivais argentinos e franceses podem arruinar os planos dos pentacampeões? Com esses apps e sites, as pessoas poderão torcer de onde estiverem, seja no trabalho, na rua ou até em casa.

Confira abaixo os melhores apps e sites para acompanhar a Copa do Mundo 2022.

– 6. Site GE: A Globo é a emissora oficial de transmissão da Copa do Mundo há anos, portanto a cobertura da empresa costuma ser a mais completa. Dezenas de profissionais e repórteres devem ser enviados para trazer novidades em primeira mão de todas as equipes, sejam elas candidatas ao título mundial ou não. O GloboEsporte.com terá notícias, conteúdo interativo e a tradicional transmissão em tempo real. Uma das vantagens do sistema é a mistura de conteúdos em texto com vídeos de lances importantes e gols. É provável que várias partidas sejam transmitidas online, assim você poderá assistir ou acompanhar os resultados dos jogos em tempo real, seja pelo site ou pelo app.

– 5. Placar UOL: O Placar UOL é famoso pelos fãs do Campeonato Brasileiro, já que é possível encontrar informações rapidamente por aqui. Mas o aplicativo também deve exibir uma lista de jogos (ao vivo, próximos e anteriores), classificação, notícias, vídeos de gols, análises e opiniões de blogueiros do UOL (Folha) no Catar em 2022.

Partidas da rodada sempre aparecem em destaque na tela inicial do aplicativo e isso não será diferente durante a Copa do Mundo 2022. Você poderá acompanhar o jogo da Alemanha enquanto se concentra no confronto contra a Bélgica. Dá ainda para escolher o seu time do coração para receber as informações sobre ele na palma da mão.

– 4. Forza Football: O Forza Football é um dos apps mais antigos e conhecidos dos amantes do futebol. O programa foi um dos primeiros a criar o recurso de placar online, além de ter integração com os principais relógios inteligentes, possibilitando acompanhar os jogos tanto nos celulares quanto nos smartwatches.

Diferentemente das duas sugestões anteriores, aqui o foco é na simplicidade: tabelas, resultados, escalações e informações sobre o jogo são exibidas de moso direto. É possível personalizar os times e torneios favoritos — no caso da Copa do Mundo, você definirá quais seleções deseja ver primeiro.

Há dados estáticos de fácil acesso, fotos dos jogadores e notificações para eventos na partida, como vídeos novos, expulsões ou gols. Quem gosta de números ou é viciado em apostas, certamente terá no Forza Football uma das melhores escolhas para acompanhar a Copa do Catar.

– 3. Copa do Mundo Qatar Simulador: Muita gente gosta de acompanhar a Copa do Mundo tentando adivinhar resultados ou antever possíveis confrontos do Brasil contra outros países. O aplicativo Copa do Mundo Qatar Simulador vai permitir “chutar” os placares de cada partida do torneio, seja na fase de grupos, seja no mata-mata.

O app traz informações sobre as Copas passadas, com a possibilidade de recriar partidas clássicas de antigamente — como evitar que o Brasil levasse o 7 a 1 ou que a França ganhasse da seleção na final de 1998. É possível também simular partidas de campeonatos regionais, como a Eurocopa, a Copa América, a Champions League e a Libertadores da América.

Se você é daqueles que não dispensa um caderninho ou uma tabela para anotar os resultados, esse aplicativo pode atender à sua necessidade. Você pode inserir os dados manualmente ou deixar que o app se encarregue disso — depois, é só assistir e ficar na torcida.

– 2. Overlyzer: O Overlyzer é um dos melhores aplicativos para quem gosta de apostar. O programa fornece todas as informações sobre jogos, ligas, equipes e jogadores, além de um punhado de estatísticas extremamente úteis para os fãs de dados.

É possível acompanhar gráficos e informações em tempo real durante as partidas, permitindo compreender como está o jogo, qual equipe domina, se existe probabilidade de marcar um gol, entre muitas outras. Esses dados, embora pouco explorados pela maioria, são importantes para os apostadores de plantão, que podem ganhar um dinheiro ao acertar quem balançará as redes ou quantos escanteios a partida terá ao término.

Uma das vantagens do software é o sistema de filtros, assim dá para monitorar apenas as partidas de interesse. O recurso de predict também possibilita antecipar acontecimentos propensos, como gols, cartões ou faltas. Para a Copa do Mundo de 2022, certamente é uma solução indispensável para quem ama dados estatísticos.

– 1. Hayya to Qatar 2022: O aplicativo oficial FIFA World Cup 2022 promete entregar uma experiência única para quem pretende ir para Doha acompanhar as partidas ao vivo. O serviço permite encontrar e reservar hoteis na capital do Catar, diretamente com a agência de turismo oficial do torneio, o que minimiza a chance de problemas durante o torneio.

O app também traz sugestões de passeios, locais onde fazer refeições, dicas de eventos culturais e ainda informações sobre a história do país árabe. Tudo isso é exibido em um mapa interativo no qual dá para ver a localização dos pontos de interesse, a distância até os estádios e o local da sua hospedagem.

Esse app é necessário para fazer a compra dos ingressos e acessar os estádios, caso não tenha o bilhete físico. O programa também permite solicitar e gerenciar o Cartão Hayya, usado como uma espécie de passaporte virtual para pegar o metrô ou ônibus de graça nos dias de jogos, bem como comprovar a sua identidade. As informações são do site Canaltech.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol