Futebol Ex-jogadores do Real Madrid não querem Mbappé no clube

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com as notícias de que Mbappé quer sair do PSG, o Real Madrid é apontado como um possível destino para o atacante. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com as notícias de que Mbappé quer sair do PSG, o Real Madrid é apontado como um possível destino para o atacante. Mas isso não significa que a contratação do francês seria uma unanimidade na equipe merengue. Ao menos é o que pensam Guti e Victor Sanchez Del Amo, ex-jogadores dos Blancos.

Guti deixou bem claro que não quer o francês no Real Madrid e disse que Mbappé precisa pensar apenas no que acontece nas quatro linhas, deixando o extracampo de lado. O ex-jogador ainda citou outro astro do futebol mundial à frente do atleta do PSG.

“Prefiro que venha antes o Haaland do que o Mbappé. Ele (Mbappé) precisa se concentrar apenas em jogar futebol e se esquecer do resto”, disse Guti em entrevista ao programa “El Chiringuito”.

Victor Sanchez Del Amo, por outro lado, exaltou o talento de Mbappé. Porém, afirmou que o clube madrilenho pode “abrir mão” do francês.

“O Real Madrid não precisa do Mbappé. Apesar disso, ele é impressionante, um tremendo jogador de futebol. Disso eu não tenho dúvida”, ressaltou.

Tanto Guti quanto Victor Snachez foram atletas revelados na base do Real Madrid, onde inclusive Guti já foi treinador. Victor Sanchez Del Amo é treinador do Deportivo La Coruña.

Liverpool

Em outra frente, o Liverpool tem condições econômicas para buscar a contratação de Kylian Mbappé, segundo Kieran Maguire, autor do livro “Price os Football”. Em entrevista ao jornal “Marca”, o acadêmico explicou que os Reds poderiam bancar uma transferência astronômica.

“Seguramente poderiam comprar Mbappé por mais de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão), assinando um contrato de cinco anos e pagando um alto salário. Além disso, se o vendessem faltando dois anos de contrato, recuperariam grande parte da transferência. Cumpririam facilmente o Fair Play, pois têm uma margem por terem vencido na Premier League e Champions League nos últimos anos.”

De acordo com o diário espanhol, o PSG não estaria disposto a se desfazer de seu astro meses após a renovação de contrato até 2025. O diretor de futebol Luis Campos também se mostrou contrário a uma saída do camisa sete.

No entanto, o campeão do mundo é um antigo alvo do Liverpool e de Jurgen Klopp. Após um início ruim de temporada no Campeonato Inglês e na Liga dos Campeões, os Reds poderiam apostar na chegada de Mbappé em janeiro para buscar os títulos que almeja.

No passado, o comandante da equipe de Anfield já havia elogiado o atacante do PSG, mas dizia que seu clube não estava na briga pela chegada do atleta.

“Claro que estamos interessados em Mbappé. Gostamos do Kylian, não estamos cegos. Mas não vamos contratá-lo, não entraremos nessa batalha.”

Fato é que o Liverpool perdeu Mané para o Bayern de Munique e buscou a contratação de Darwin Núñez, que está em fase de adaptação. Além disso, Luis Díaz está lesionado e só retorna em 2023, enquanto Firmino, artilheiro dos Reds na temporada, tem contrato até junho de 2023.

Diante de uma liga em que vê uma grande badalação por conta da presença de Erling Haaland no Manchester City, os Reds poderiam buscar uma chegada impactante nos próximos meses. No entanto, o clube deverá ter disposição para bancar a maior contratação de sua história. As informações são do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol