Angélica fala de projetos e da adolescência de Joaquim

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

A apresentadora afirmou que se surpreendeu ao lidar com a vida amorosa de seu primogênito. (Foto: Divulgação/TV Globo)

Angélica, que recentemente desabafou sobre sua menopausa precoce, deu uma nova entrevista para a colunista Patrícia Kogut, no qual falou sobre os planos de trabalho para 2021 e também contou como está se saindo como mãe de adolescente, já que o seu filho mais velho, Joaquim, completou em 2020 15 anos de idade, e Benício, o filho do meio, tem 12.

O Simples Assim, programa que ela comanda aos sábados, deve ser gravado até dezembro: “A gente deve dar uma pausa nos três primeiros meses de 2021. Aí tem outros projetos acontecendo que devem rolar, sim, logo no começo do ano. Mas coisas assim, projetos com começo, meio e fim. Para que a gente possa ter esse tempo de criar, de elaborar e de curtir cada trabalho. Porque, quando a gente entra nessa roda-viva, acaba não curtindo como deveria ser”.

Sobre a novidade de ser mãe de adolescentes, Angélica contou como está sendo a experiência: “Ser mãe de adolescente, no meu caso, está sendo tranquilo porque o Joaquim é muito tranquilo. Ele não dá trabalho, ouve muito. A gente conversa bastante com ele desde pequeno. A gente costuma dizer que, com 8 anos, ele já tinha 80. Sempre foi um cara de pensar, elaborar, conversar. É muito legal. É uma fase linda quando a gente tem essa coisa do diálogo. São descobertas que eles vão fazendo e a gente só vai guiando ali do lado. Você não pode entrar, a descoberta é deles, mas a gente está ali apoiando”.

A apresentadora ainda disse que se surpreendeu ao lidar com a vida amorosa de seu primogênito, que apareceu com a namorada pela primeira vez durante o Rock in Rio em 2019.

“Achei que seria uma mãe superprotetora, ciumenta. Achei isso tudo. Quando me vi na situação, me vi uma mãe superparceira, que apoia as descobertas dele, que está do lado. Não tenho ciúme. Pelo contrário, gosto das namoradas, acho bacana. Me apego, ela acaba virando uma filha também. Me descobri essa mãe que eu nem imaginei que seria. Estou vivendo a adolescência dele e a do Benício de uma forma linda. A minha adolescência foi bem diferente. Eu já trabalhava, não lembro bem como era. Vivi de outra forma. Eu estou meio que curtindo a adolescência deles, vivendo com eles isso. No meu canto de mãe, mas apoiando e vibrando com as conquistas e descobertas”, finalizou ela.

