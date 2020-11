Magazine Sabrina Sato e Duda Nagle testam positivo para Covid-19

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Apresentadora e ator compartilharam a notícia em suas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato e Duda Nagle testaram positivo para Covid-19. A apresentadora e o ator usaram suas redes sociais para compartilhar a notícia na tarde desta segunda-feira (9). Sabrina afirmou que ela e o marido “estão bem, se cuidando e seguindo orientações médicas”.

Segundo Sabrina, a filha Zoe, que completa 2 anos no final do mês, está sem sintomas e aguarda resultado do exame. A apresentadora Leda Nagle, mãe de Duda, também foi submetida ao teste e aguarda o resultado, conforme explicou o ator.

“É com o coração apertado que venho dividir com vocês que hoje, Duda e eu, infelizmente testamos positivo para Covid-19. Fomos surpreendidos, porque desde sempre tomamos todos os cuidados, especialmente por causa dos meus pais, que são do grupo de risco e estão com a gente desde o início da quarentena.”

“Para o nosso alívio, eles testaram negativo e estão isolados em outro local para que fiquem seguros. Zoe também foi testada, estamos aguardando resultado, mas está bem e sem nenhum sintoma”, escreveu Sabrina.

“Estamos reagendando todos os compromissos e tomando todos os cuidados necessários para em breve estarmos recuperados. Zoe foi testada e está bem e minha mãe, Leda Nagle, está aguardando o resultado do exame. Continuem se cuidando, muita saúde, proteção e fé”, completou Duda.

