Claudia Raia fala sobre seu romance com o Faustão e expõe assédio no programa Fantástico da Rede Globo

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Claudia falou um pouco da sua vida ao longo dos 35 anos de carreira. (Foto: Reprodução/TV)

Renata Capucci entrevistou, no Fantástico, a atriz Claudia Raia que está completando 35 anos de carreira. Ela que é bailarina, atriz, cantora e escritora falou um pouco da sua vida ao longo desses anos e inclusive do seu casamento com o atual deputado Federal e ex-ator de filmes adultos Alexandre Frota.

Claudia Raia conta que entrou no seu casamento quase descalço porque um fã enlouquecido arrancou seu outro par de sapato, ela ainda diz que neste momento sua mãe implorou para que não se casasse com Alexandre Frota naquele dia.

“Eu entrei no meu casamento apenas com um pé de sapato porque um fã arrancou um, casei com um pé sim e outro não. Então a minha mãe neste momento viu que eu estava com um pé só de sapato esperando pra entrar na porta da igreja ela disse: minha filha pelo amor de Deus não se case, esse homem não é para você”, disse ela.

Claudia Raia também falou sobre seu antigo romance com o apresentador Faustão, segundo ela, entre os anos 1990 a 1991 teve todo um desempenho deles para tentar um romance porém não deu muito certo e tudo acabou em uma amizade que dura até hoje. A atriz ainda revelou que o apresentador Jô Soares foi um grande incentivador da sua carreira e foi ele quem colocou o seu nome de Claudia Raia, que antes era Maria Claudia Raia. Ela contou também que certa vez o apresentador salvou a sua vida, pois foi ele que descobriu um melanoma cancerígeno em sua perna.

“Ele salvou a minha vida, eu tinha na verdade uma pinta no joelho que era um melanoma cancerígeno, foi ele quem viu, foi ele que me levou ao médico, é um anjo que caiu na minha vida, um grande amor, uma pessoa que eu tenho um enorme respeito, uma gratidão imensa e um amor incondicional”, declarou.

Claudia Raia começou sua carreira bem cedo e já participava de musicais em Nova York, foi ai que então sozinha ela sofreu um assédio na casa onde morava nos Estados Unidos. O assediador era um coreografo americano que tinha uma relação muito próxima com a sua mãe na época.

“Era um coreografo americano que tinha uma relação ótima com a minha mãe, e nesse domingo, ele entrou no meu quarto para perguntar como estava indo meus estudos e minhas aulas, ele colocou a mão na minha perna, e a mão foi subindo, imediatamente eu peguei uma mala que vi ali na frente, coloquei algumas roupas e sai, completamente perdida”, revelou.

