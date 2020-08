Magazine Angélica malha e, depois, curte dia de sol no domingo e diz: “todo dia é dia”

2 de agosto de 2020

Primeiro os exercícios, depois o sol. Esse foi o roteiro de Angélica neste domingo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Final de semana de sol no meio do inverno é mesmo motivo para se comemorar. Neste domingo (02), Angélica não perdeu tempo, malhou, repôs a vitamina D e ainda riu com a comparação feita por internautas ontem sobre a semelhança dela com a cantora Adele.

“Todo dia é dia”, escreveu Angélica na foto em que aparece deitada, de short e top, fazendo exercícios. Mas, como é domingo e temos que aproveitar o calorzinho (mesmo que pouco), Angélica colocou o biquíni, pegou o roupão (tudo combinando, em tom rose) e foi atualizar o bronze. No fim do dia, Angélica viu o pôr do sol e o nascer da lua, no começo de mais uma noite.

Antes disso, a apresentadora postou nos stories do Instagram uma publicação em que compara o novo look da cantora Adele com o ela. Angélica achou divertido e colocou um emoji rindo do paralelo feito.

Angélica também divulgou o trabalho do marido, Luciano Huck, que conversou com o geneticista Peter Diamandis para uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, sobre futuros possíveis no ramo de negócios no Brasil.

