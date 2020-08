Magazine Lary Bottino, amiga de Anitta, nega ser bancada pela cantora e diz: “Eu trabalho”

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jovem curte viagem com cantora na Croácia. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Lary Bottino gravou um vídeo neste domingo (2) falando sobre sua amizade com a Anitta. A jovem vem recebendo ataques de haters na internet dizendo que ela estaria de aproveitando da cantora. “A gente se conhece há quatros anos. Eu e minha amiga estamos na Croácia numa viagem que estou pagando com o meu dinheiro porque eu trabalho e a minha amiga não precisa me bancar”, esclareceu.

Sobre a foto publicada ao lado de Anitta “Ela não foi traída pelo flash, ela usou porque ela quis. Homem também usa o mamilo de fora e ninguém fala nada. E aqui na Croácia ninguém falou nada. Então, obrigada.”

Lary ainda respondeu internautas que a indagaram sobre viajar durante uma pandemia. “Internet, compra passagem, antes de entrar no pais, se for brasileiro, vão te pedir o teste, fez o teste e está limpo, viva socialmente”.

Anitta lamenta julgamentos

Anitta, em entrevista recente com o Purepeople, comentou sobre o machismo que sofreu desde o início da carreira. De acordo com ela, as pessoas sempre a criticaram pelos looks e forma física. “Eu só senti isso na pele, desde o início da carreira até hoje. Não deveria, mas já estou até acostumada. Nem olho mais. Já passei tanto por isso que só me preocupo com as pessoas que validam o meu trabalho como os meus fãs e artistas que admiro. Recebo muitas críticas construtivas. Não concordo com essa discussão, mas ficar me importando, vou ficar maluca. É assim que a gente vai vencendo o machismo e o que quer que seja”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine