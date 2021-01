Celebridades Angélica posta da Bahia: “Liberdade é felicidade”

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Angélica está em Trancoso, na Bahia, de onde fez um post no Instagram, publicando uma bela foto à beira do mar. A apresentadora, que curte férias com Luciano Huck e os três filhos, Joaquim, de 15, Benício, de 13, e Eva, de 8, e fez uma reflexão sobre o momento.

“Liberdade é felicidade… Quando estamos conectados com nossa essência podemos viver a felicidade e liberdade irrestritas #meditacao #conexao #natureza”, disse a apresentadora sobre a foto de Lica Melzer no sábado (09).

A família está hospedada em uma casa em Itapororoca, e, na noite de sexta-feira (08), foi ao restaurante Maritaca, nos arredores do Quadrado, onde jantou e tirou fotos com funcionários, como relatou o site Alô Alô Bahia.

