Celebridades Maiara e Fernando trocam beijos em barco durante pôr do sol espetacular

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Casal, que aproveitou Ano-Novo em Santa Catarina, curtiu dia no mar com Maraisa, irmã de sertaneja Foto: Reprodução/Instagram Casal, que aproveitou Ano-Novo em Santa Catarina, curtiu dia no mar com Maraisa, irmã de sertaneja. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Maiara e Fernando posaram agarradinhos durante um passeio de barco ao entardecer, no sábado (09). “O pôr do sol é sempre belo quando em nosso interior há luz”, disse a cantora, que na imagem beija o sertanejo, citando Edna Frigato, ao compartilhar o registro no Instagram.

De biquíni rosa com detalhes em neon e os cabelos presos em um rabo de cavalo, ela usava usa saia branca transparente, enquanto o cantor estava de bermuda estampada e camiseta branca.

Mais cedo, Maiara e Fernando compartilharam vídeos no Instagram dançando ao lado de Maraisa, em um momento que eles chamaram de “sabadou”. O casal passou o Ano-Novo em Santa Catarina.

Maraisa, que recentemente terminou o namoro com o médico Artur Queiroz, ficou em Goiânia com a família, se juntando à irmã e ao cunhado há poucos dias.

